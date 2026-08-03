Marruecos relajó sus controles migratorios en Ceuta, indican testimonios

Pierre Vermeren, investigador especializado en el Magreb, destaca que la policía marroquí es "muy eficaz, muy organizada y está muy bien informada".

Si hubiera querido impedir la llegada de los jóvenes "podría haber bloqueado las carreteras", sostiene.

"Hemos constatado que el dispositivo de seguridad se había reducido" y que "los refuerzos no llegaron hasta el jueves en torno a las 19:00 (18:00 GMT)", añade Mohamed Benaissa, presidente del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, con sede en la región.

No hay pruebas de que se haya tomado una decisión en este sentido al más alto nivel del Estado marroquí.

Riccardo Fabiani, analista del International Crisis Group, estima, por el contrario, que "hay elementos suficientes para estimar que (el gobierno de) Rabat está implicado en esta crisis".

Cita "vídeos que muestran a las fuerzas de seguridad pasivas ante camiones llenos de migrantes". La AFP no ha podido verificar su autenticidad.

"Cuesta creer que las autoridades no estuvieran al corriente de lo que pasaba, o incluso que no hayan facilitado un desplazamiento de población de tal magnitud", coincide Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de Madrid.

El lunes una fuente marroquí cercana al dosier desmintió a la AFP cualquier "relajación" en el puesto fronterizo por carretera.

La víspera el Ministerio del Interior apuntó a "la explotación malintencionada" de las redes sociales y la "difusión de información engañosa", que habrían impulsado la salida de decenas de miles de personas.

Algunos observadores ponen énfasis en que la crisis se produjo durante las celebraciones de la Fiesta del Trono, un periodo en el que las autoridades destacan la estabilidad del reino.

El Palacio Real no ha hecho declaraciones sobre los hechos y el rey Mohamed VI presidió el viernes una ceremonia sin discurso a 30 km de Castillejos.

Una advertencia para España sobre el Sáhara Occidental

Para Vermeren se trata de "un mensaje de advertencia enviado a España", país dirigido por el socialista Pedro Sánchez, sobre el tema del Sáhara Occidental.