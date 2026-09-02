Del seguro de vida al “seguro para vivir”: el nuevo imperativo de la industria

Esta expectativa de personalización por parte de los clientes ha impulsado un cambio drástico en la industria. Donde antes los clientes eran sumamente recelosos de sus datos personales, ahora muestran una disposición sin precedentes a compartirlos. El 60% está dispuesto a compartir sus datos personales a cambio de obtener coberturas personalizadas a precios más competitivos, según nuestro reporte Insurance Top Trends 2026, elaborado por el Capgemini Research Institute.

Ahora que los usuarios están dispuestos a brindar sus datos a las aseguradoras, estas tienen hoy la responsabilidad no solo de proteger la privacidad de sus clientes, sino de transformar esos datos en experiencias de valor.

Para lograrlo, han recurrido a la IA, y en particular a la IA Generativa (GenAI), que transforma esa información en conocimiento accionable: una comprensión más matizada del riesgo y la posibilidad de ofrecer servicios anticipatorios. Las aseguradoras están abandonando los modelos estáticos y adoptan herramientas que integran IA, aprendizaje automático y analítica predictiva para anticiparse a las necesidades del público.

Cuando esto se hace bien, los resultados se notan en la relación con el cliente: el 60% de los clientes afirma confiar más en su aseguradora cuando recibe una experiencia coherente a través de todos los canales, y el 70% de las compañías que integraron la información de servicio al cliente reporta mejoras tangibles en retención.

En la actualidad ya estamos viendo resultados de este enfoque en análisis y procesamiento de información: el 68% de las aseguradoras que implementaron tecnología avanzada de suscripción redujo sus índices de siniestralidad y mejoró su rentabilidad. El 46% de la industria global identifica la suscripción como el área donde la IA tiene su impacto más positivo. Es una señal difícil de ignorar para cualquier comité de dirección.

La IA se está volviendo la herramienta idónea para brindar a las aseguradoras la capacidad de actuar sobre sus datos con una velocidad sin precedentes. Si bien puede parecer un cambio vertiginoso, es crucial entender que solamente aquellas aseguradoras que conviertan los datos en el activo estratégico central de su operación serán las que lideren el mercado.

