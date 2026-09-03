Nicaragua: el fin de las elecciones libres

Esta trama pronto se acompañará de otra cresta noticiosa: la celebración de la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, cuya convocatoria ya fue autorizada, el mecanismo destinado a tratar problemas considerados urgentes y de interés común, que medirá hasta qué punto el hemisferio está dispuesto a presionar al gobierno nicaragüense.



¿Debería escandalizarnos la intención política de Daniel Ortega de suprimir las elecciones? En realidad, los procesos electorales en Nicaragua ya habían sido ampliamente cuestionados. De hecho, previo a las elecciones presidenciales del 2021, se impidió el ingreso de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, y en su lugar se reguló que los invitados no auditaran de forma independiente, sino que actuaran como acompañantes, surgiendo así cuestionamientos internacionales sobre condiciones de competencia, trasparencia y garantías democráticas. Por eso, lo verdaderamente escandaloso es que Daniel Ortega ya no disimule el cierre del pluralismo político y que formalice el derrumbe del vehículo democrático.

La paradoja histórica resulta inevitable. Daniel Ortega, líder histórico del sandinismo, protagonista de la revolución de 1979, y quien puso fin a la dinastía Somoza, encabeza junto con su esposa Rosario Murillo, la copresidenta, un modelo de poder absoluto, familiar y con rasgos sucesorios. Así, quien contribuyó a derrocar el gobierno dinástico terminó erigiendo un sistema político en torno a su núcleo familiar, que avanza hacia su tercera década ininterrumpida en el poder.