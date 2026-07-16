El avance de la extrema derecha amenaza la influencia china en Latinoamérica

Además, el derrocamiento en Venezuela de Nicolás Maduro, que impactó toda la región, desencadenó todo un proceso de colaboración inédito con el régimen de la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Este mayor alineamiento ideológico entre Washington y Latinoamérica ocurre en un momento en el que la región ha estrechado sus lazos económicos y culturales con China, el mayor adversario de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump ha actuado de manera activa para frenar la influencia china en el continente, con amenazas, sanciones y aranceles.

China-Latinoamérica, una relación en crecimiento

El gobierno chino, encabezado por Xi Jinping, ha buscado aumentar la influencia de China en el Sur Global, por lo que su relación con Latinoamérica es clave para sus objetivos a largo plazo, que incluyen convertirse en la mayor potencia económica hacia 2047.

“Los pilares de la relación entre China y Latinoamérica son bastante evidentes. El primero, por supuesto, es el comercial, el segundo yo diría que es cultural-educativo, y el tercero sería innovación”, dice Constanza Jorquera, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) de Chile.

China es el segundo socio comercial más grande de Latinoamérica en general, y el mayor socio comercial de Sudamérica desde 2015. En 2024, el comercio total de mercancías entre China y Latinoamérica alcanzó los 510,000 millones de dólares, casi el doble del volumen registrado en 2013, de acuerdo con un análisis del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI Global), un grupo de expertos.

El gigante asiático importa de la región principalmente productos agrícolas, minerales y metales básicos y combustibles, que en conjunto constituyeron el 83% de las importaciones chinas desde países latinoamericanos en 2024. Las principales exportaciones chinas hacia Latinoamérica son productos electrónicos, maquinaria y equipos de transporte.

(DISEÑO: Celic Ruiz)

Brasil, la mayor economía de la región, ha sido consistentemente el principal socio de China, pues representa el 36% del comercio de mercancías entre la región y el país asiático en el periodo.