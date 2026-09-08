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Movilidad para todos en un entorno en transformación

La transición hacia nuevas tecnologías requiere soluciones distintas para cada mercado, con innovación enfocada en las necesidades reales de las personas.
mar 08 septiembre 2026 06:01 AM
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Ventas de autos híbridos aceleran y quitan mercado a eléctricos y a gasolina
La transición hacia una movilidad con menores emisiones requiere combinar distintas tecnologías y considerar las necesidades de cada mercado, plantea Guillermo Díaz. (Fahroni/Getty Images)

A lo largo de más de 20 años en la industria automotriz, he visto cómo la movilidad ha evolucionado de maneras que hace algunos años parecían difíciles de imaginar.

Me tocó presenciar e impulsar la llegada de vehículos híbridos eléctricos, una tecnología que entonces era poco comprendida en México, pero que con el tiempo fue abriéndose camino. No lo hizo por imposición, sino porque respondía a una necesidad que el mercado aún no conocía. Esa experiencia definió mi perspectiva: el producto correcto, en el momento correcto, genera un valor que trasciende el negocio y tiene la capacidad de transformar la dinámica de un país entero.

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Hoy, el sector navega uno de los periodos más disruptivos de su historia. En este escenario de múltiples variables, la premisa es clara: la innovación pierde sentido si no se traduce en bienestar. La movilidad no puede ser un privilegio aspiracional, sino el habilitador para una mejor calidad de vida.

Como industria, hemos alcanzado hitos extraordinarios en seguridad, eficiencia y conectividad. Sin embargo, el verdadero reto de liderazgo actual no radica en sofisticar la tecnología por el simple hecho de hacerlo, sino en sincronizar esos avances con las realidades diversas de mercados como el nuestro.

Hablar de movilidad para todos exige abandonar las soluciones homogéneas. Las necesidades cambian según la geografía, la demografía y el contexto de cada persona. Esa diversidad no es un obstáculo, es el punto de partida para construir soluciones que respondan a las necesidades de las personas.

La electrificación refleja bien este enfoque. Más que pensar en una única solución tecnológica, el reto consiste en desarrollar alternativas que respondan a las diferentes necesidades de las personas y a las realidades de cada país. Por ello, es importante una visión que considere diferentes opciones, desde híbridos eléctricos e híbridos conectables hasta eléctricos de batería e impulsados por hidrógeno. La transición hacia una movilidad con menores emisiones difícilmente es igual en todos los lugares; requiere una combinación de tecnologías que acompañe las distintas etapas de desarrollo de cada mercado.

En un entorno global tan competitivo, la relevancia en la industria ya no depende únicamente del departamento de investigación y desarrollo, sino de la agilidad para integrar toda la cadena de valor. Esto implica una alineación que va desde la proveeduría y la manufactura, hasta la red de distribuidores y el despliegue de infraestructura.

Para que esta maquinaria funcione, el enfoque en las personas debe dejar de ser una declaración de intenciones y convertirse en una disciplina de negocio: una metodología que analice ciclo de vida, anticipe escenarios volátiles y determine el momento en que una solución de movilidad genera un impacto real en el día a día.

Esta evolución no es un esfuerzo aislado. Avanzar hacia una movilidad sostenible e inclusiva requerirá de colaboración, visión de largo plazo y la capacidad de reconocer que no existe una única solución para todos. Las decisiones que tomamos hoy están configurando el futuro.

Nuestro desafío es impulsar soluciones que respondan a las necesidades de las personas y a la realidad de cada país. Solo así la movilidad será, genuinamente, para todos.

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