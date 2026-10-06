La manufactura frente a una demanda que ya no espera

La industria aeroespacial ofrece un ejemplo reciente de esta presión. Una de las principales compañías del sector está pidiendo a sus proveedores avanzar en automatización y desarrollar procesos con mayor repetibilidad para acompañar sus objetivos de crecimiento. La empresa busca elevar la fabricación de uno de sus principales modelos de aeronaves y ha encontrado restricciones en distintos puntos de su cadena de suministro.

Lo que ocurre en este sector muestra cómo el crecimiento de una compañía puede trasladar nuevas exigencias hacia su red de proveedores. Cuando la demanda aumenta, cada operación involucrada necesita responder con la agilidad suficiente para sostener ese ritmo. Una restricción en cualquiera de esos procesos terminaría afectando el desempeño de toda la cadena.

Este escenario también tiene una lectura para México, si lo vemos detalladamente. La manufactura nacional participa en cadenas donde los clientes internacionales establecen condiciones cada vez más exigentes de producción, calidad y respuesta. La oportunidad de atraer y desarrollar estas operaciones depende, en buena medida, de que los proveedores puedan sostener esas exigencias.

Los datos muestran que todavía existe una distancia importante entre esa necesidad y la adopción tecnológica. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Economía basado en información del Censo Económico 2024 del INEGI, 4.8% de las empresas manufactureras mexicanas con más de diez empleados utiliza inteligencia artificial. El análisis encontró además una asociación entre el incremento en la adopción de IA y mayores niveles de producción por unidad económica.

La cifra importa por lo que representa para la capacidad futura de la industria. La tecnología claro que ayuda a aumentar la capacidad de una operación, y principalmente para una mejor toma de decisiones. Cada empresa tendrá que determinar dónde existe el mayor potencial, pero el punto de partida es reconocer y actuar ante la demanda que avanza antes que la infraestructura.

Otro dato importante es el que comparte Deloitte, el cual encontró en su encuesta de manufactura inteligente de 2025 que 46% de los ejecutivos consultados ubicó la automatización de procesos entre sus principales prioridades de inversión para los siguientes dos años. La automatización física fue prioritaria para 37%. El estudio también señala dificultades para cubrir puestos de producción y operaciones, una situación que añade presión sobre la capacidad instalada.

La combinación de demanda, capacidad productiva y disponibilidad de talento está llevando a las empresas a revisar sus procesos con mayor urgencia. En una cadena B2B, esta revisión alcanza a cada proveedor.

Pensemos en un fabricante que tiene un producto competitivo y una cartera de clientes sólida. Si su operación requiere demasiado tiempo para aumentar producción, atender una variación en los pedidos o mantener los estándares requeridos por un nuevo contrato, afectaría el crecimiento de su propio cliente.

Por eso, la automatización debe pensarse desde la demanda que la operación debe cubrir.

Para iniciar con este proceso, debemos comenzar por conocer dónde se encuentran las restricciones. Si una línea de producción puede tener capacidad instalada suficiente y aun así perder tiempo por movimientos innecesarios, captura manual de información, cambios prolongados o decisiones que dependen de procesos difíciles de escalar. La tecnología tiene sentido cuando responde a esas condiciones concretas, pero antes; conoce y revisa los datos.

