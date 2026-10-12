¿Cómo desarrollar talento y liderazgo en la era de la Inteligencia Artificial?

Lo que distingue cada vez más a las organizaciones es la capacidad de sus colaboradores para ejercer criterio, tomar decisiones sólidas y transformar el conocimiento en resultados con impacto.

El capital humano se reafirma como un activo estratégico. No entendido únicamente como la suma del conocimiento técnico, sino como la capacidad colectiva para aprender continuamente, colaborar en contextos de incertidumbre y resolver problemas que todavía no tienen respuestas establecidas.

Esta realidad invita a las organizaciones a replantear la manera en que desarrollan talento.

Las universidades desempeñan un papel indispensable. Ahí se construyen las bases técnicas, el pensamiento analítico y la disciplina intelectual que todo profesional necesita. Al mismo tiempo, ante la evolución constante de la tecnología, el desarrollo profesional se extiende más allá de la educación formal y continúa a lo largo de toda la carrera.

Por ello, la colaboración entre academia e industria es esencial. Las iniciativas conjuntas de investigación, prácticas profesionales, experiencias de aprendizaje aplicado y la interacción entre ambos entornos permiten a los estudiantes ampliar su exposición a la evolución del conocimiento y la tecnología, mientras generan oportunidades para que academia e industria aprendan una de la otra. Estas alianzas fortalecen el vínculo entre conocimiento académico y experiencia profesional, y permiten que ambas contribuyan al desarrollo del talento en un entorno impulsado por la tecnología.

Aun así, esta colaboración representa solo una parte del desarrollo profesional.

El liderazgo no se construye únicamente acumulando información. Se desarrolla cuando el conocimiento se lleva a la práctica en decisiones con consecuencias reales. Estas experiencias fortalecen capacidades que comenzaron a desarrollarse desde la educación: asumir responsabilidad, desenvolverse ante la incertidumbre, saber cuándo pedir apoyo, mantenerse abierto a perspectivas diversas y comprender cómo las decisiones impactan a clientes, equipos y organizaciones.

