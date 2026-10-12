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¿Cómo desarrollar talento y liderazgo en la era de la Inteligencia Artificial?

El vínculo entre academia e industria es clave para la evolución del conocimiento, la tecnología y la experiencia, elementos que contribuyen al desarrollo de liderazgos, soluciones e impactos.
lun 12 octubre 2026 06:04 AM
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El ‘workslop’ no es culpa de la IA, es un problema de liderazgo
Las organizaciones reconocen cada vez más el valor de integrar a profesionales con distintos niveles y tipos de experiencia. (Foto: iStock)

En industrias transformadas por la inteligencia artificial, la nube y otras tecnologías emergentes, el conocimiento continúa evolucionando junto con nuevas herramientas y capacidades. La formación universitaria es una base esencial, mientras que el crecimiento profesional requiere mantener la disposición de aprender a lo largo de toda la trayectoria laboral.

Esta transformación amplía las formas en que se construye una ventaja competitiva. Las tecnologías impulsadas por inteligencia artificial pueden apoyar a los profesionales en el análisis de información, la programación, el diseño de soluciones o la síntesis de investigaciones. El conocimiento es fundamental, y su valor se fortalece con la capacidad de incorporar nuevas tecnologías mientras se continúa aprendiendo.

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Lo que distingue cada vez más a las organizaciones es la capacidad de sus colaboradores para ejercer criterio, tomar decisiones sólidas y transformar el conocimiento en resultados con impacto.

El capital humano se reafirma como un activo estratégico. No entendido únicamente como la suma del conocimiento técnico, sino como la capacidad colectiva para aprender continuamente, colaborar en contextos de incertidumbre y resolver problemas que todavía no tienen respuestas establecidas.

Esta realidad invita a las organizaciones a replantear la manera en que desarrollan talento.

Las universidades desempeñan un papel indispensable. Ahí se construyen las bases técnicas, el pensamiento analítico y la disciplina intelectual que todo profesional necesita. Al mismo tiempo, ante la evolución constante de la tecnología, el desarrollo profesional se extiende más allá de la educación formal y continúa a lo largo de toda la carrera.

Por ello, la colaboración entre academia e industria es esencial. Las iniciativas conjuntas de investigación, prácticas profesionales, experiencias de aprendizaje aplicado y la interacción entre ambos entornos permiten a los estudiantes ampliar su exposición a la evolución del conocimiento y la tecnología, mientras generan oportunidades para que academia e industria aprendan una de la otra. Estas alianzas fortalecen el vínculo entre conocimiento académico y experiencia profesional, y permiten que ambas contribuyan al desarrollo del talento en un entorno impulsado por la tecnología.

Aun así, esta colaboración representa solo una parte del desarrollo profesional.

El liderazgo no se construye únicamente acumulando información. Se desarrolla cuando el conocimiento se lleva a la práctica en decisiones con consecuencias reales. Estas experiencias fortalecen capacidades que comenzaron a desarrollarse desde la educación: asumir responsabilidad, desenvolverse ante la incertidumbre, saber cuándo pedir apoyo, mantenerse abierto a perspectivas diversas y comprender cómo las decisiones impactan a clientes, equipos y organizaciones.

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Es aquí donde las organizaciones tienen una oportunidad que va más allá de contratar talento: pueden convertirse en espacios donde se desarrolla liderazgo.

Las organizaciones reconocen cada vez más el valor de integrar a profesionales con distintos niveles y tipos de experiencia. Al generar oportunidades para contribuir, colaborar y aprender unos de otros, los equipos pueden combinar conocimiento institucional, nuevas perspectivas, distintas formas de pensar y experiencias con tecnologías emergentes. El aprendizaje se vuelve multidireccional, fortaleciendo tanto el desarrollo individual como el de la organización.

La inteligencia artificial hace que este modelo cobre aún mayor relevancia.

A medida que la inteligencia artificial generativa se integra al entorno laboral, desarrollar el criterio profesional adquiere mayor importancia. La IA puede generar respuestas con una velocidad extraordinaria, pero las personas siguen siendo responsables de comprender el contexto, interpretar las prioridades del negocio y reconocer cuándo una respuesta técnicamente correcta no necesariamente representa la decisión estratégica más adecuada.

Por ello, una de las capacidades más relevantes durante la próxima década no será únicamente tener acceso a la información, sino saber interpretarla, evaluarla y utilizarla con criterio para tomar mejores decisiones.

Esto también modifica la manera en que las organizaciones desarrollan y evalúan a sus colaboradores. Más allá de certificaciones o conocimientos técnicos, será cada vez más importante identificar personas capaces de formular mejores preguntas, aprender de la experiencia, colaborar con equipos multidisciplinarios y adaptarse a problemas que aún no existen.

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El liderazgo tecnológico también cambia bajo esta lógica. Ya no consiste únicamente en resolver los desafíos más complejos, sino en crear las condiciones para que otros puedan hacerlo mejor. Significa conectar la estrategia con la ejecución, fomentar culturas donde el aprendizaje forme parte del trabajo cotidiano y desarrollar equipos preparados para enfrentar tecnologías que todavía no conocemos.

En ese sentido, fortalecer el capital humano deja de ser una responsabilidad exclusiva de las áreas de talento y se convierte en una decisión estratégica para la organización.

Las empresas que liderarán la siguiente generación de industrias no serán las que adopten primero una nueva tecnología, sino aquellas capaces de desarrollar personas que aprendan continuamente, interpreten el contexto, cuestionen supuestos y conviertan el conocimiento disponible en soluciones relevantes.

Las herramientas seguirán evolucionando. Lo que seguirá marcando la diferencia será profundamente humano: el criterio para decidir, la capacidad para aprender y la voluntad de generar impacto.

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Nota del editor: Judith González es vicepresidenta de Tecnología y country manager del Mexico City Tech hub de Capital One. Cuenta con más de 30 años de experiencia en transformación digital, operaciones globales y desarrollo de talento. Actualmente lidera equipos en México que diseñan y desarrollan productos tecnológicos para clientes en Estados Unidos. Antes de incorporarse a Capital One ocupó puestos directivos en Wizeline, DXC Technology, Hewlett Packard Enterprise y HP. También ha sido profesora en el ITESO y el Tecnológico de Monterrey. En 2025, HITEC la reconoció entre las 50 líderes hispanas más influyentes en tecnología.

LinkedIn: https://mx.linkedin.com/in/judith-gonzalez-ruiz

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