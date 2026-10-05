‘Aceptamos ser vigilados a cambio de comodidad’: Jorge Volpi advierte que la IA podría destruir a la democracia

La herramienta ficticia se llama YourAI, su principal atractivo (y problema) se encuentra en la comodidad que ofrece a las personas, sin embargo, también forma parte de una red de vigilancia y en ese intercambio el poder se construye a través de la aceptación cotidiana que parece útil.

“Somos nosotros mismos quienes les hemos concedido ese poder”, dice Volpi sobre la presencia de las empresas tecnológicas en nuestras vidas, una idea que explora en su obra, misma que permite mirar desde otro lugar una herramienta que ayuda a resolver necesidades pero que también puede reunir información sobre sus usuarios.

El personaje es VM Lively, un senador de ultraderecha que llega al poder después de que la democracia tradicional colapsa y Donald Trump es encarcelado.. Aunque este personaje es quien tiene el mando decide que, para acabar con el caos será mejor delegar el poder a una inteligencia artificial (IA) llamada Nick, quien calcula escenarios, anticipa conductas de los electores y le dice qué estrategias seguir para gobernar.

En la actualidad, esta idea de Volpi conecta nuestra relación cotidiana con aplicaciones con las que compartimos ubicación, datos y hábitos para recibir servicios más personalizados . En la novela, este planteamiento también llega al gobierno y se pregunta qué sucede cuando la comodidad se convierte en una herramienta para la vigilancia de los ciudadanos.

“YourAI, la herramienta de IA que lanzan el senador VM Lively y su pareja Igne Kayris al llegar al poder, como instrumento para hacer más eficiente la vida de los ciudadanos, es asimismo solo algo que apenas va más allá de lo que ya vemos con nuestras apps”, dice Volpi.

El autor agrega que no solo es una herramienta que produce una dependencia cada vez más extrema de los ciudadanos, “sino la red de un nuevo panóptico en el que cada uno acepta ser vigilado en aras de tener una vida más eficiente y cómoda”. Por ello se cuestiona hasta dónde puede llegar la tecnología para intervenir en decisiones públicas, los criterios para gobernar, los límites de la vigilancia y las posibilidades de cuestionar a quien utiliza la información.