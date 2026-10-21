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Opinión

Cómo convertirte en chief curiosity officer en la era del prompt

La IA puede potenciar nuestras ideas, pero también acostumbrarnos a buscar respuestas antes de formular preguntas. El reto es preservar la curiosidad y el pensamiento propio para usar la tecnología.
mié 21 octubre 2026 05:58 AM
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Mujer reflexiona y escribe en una libreta frente a una computadora portátil con Gemini abierto en una pantalla, en un escritorio con libros y notas.
La inteligencia artificial puede ayudar a explorar nuevas perspectivas, pero las ideas originales también necesitan tiempo para desarrollarse sin ayuda tecnológica. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Hace poco me caché haciendo algo que probablemente muchos hacemos sin notarlo. Abrí Gemini para pedirle ideas sobre un tema que conocía bien. No porque no supiera qué escribir, sino porque quería comprobar si mi razonamiento tenía sentido, descubrir un ángulo que se me hubiera escapado o encontrar evidencia que me dijera “bien, Ana, tu idea es increíble”.

En menos de 1 minuto tenía una respuesta bastante decente, bien estructurada, con referencias interesantes y que reforzaba buena parte de lo que ya había pensado. Pero también me di cuenta de algo: no había nada realmente nuevo. Con un poco de tiempo para investigar y ordenar mis ideas, probablemente habría llegado a las mismas conclusiones por mi cuenta.

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Entonces me hice una pregunta que no esperaba: si ya confiaba en mi idea, ¿por qué sentí la necesidad de validarlo con la IA? No fue inseguridad, más bien, creo que fue reflejo. La inteligencia artificial se ha integrado tan rápido a nuestra vida cotidiana que, muchas veces, dejamos de verla como una herramienta a la que acudimos cuando la necesitamos y ahora empezamos a consultarla casi por inercia. Como cuando revisas el GPS para llegar a un lugar que conoces de memoria o buscas en internet la respuesta a algo que, en el fondo, ya sabes.

Y fue ahí cuando me cayó el veinte de que tal vez estamos teniendo la conversación equivocada sobre la inteligencia artificial. El riesgo no es que la IA nos vuelva menos creativos. El riesgo es acostumbrarnos a consultar una respuesta antes de darnos el tiempo de formular la nuestra. Porque claro que sabemos, pero pensar tiene algo de incómodo. Implica leer más de una fuente, conectar ideas que al principio parecen no tener relación, cambiar de opinión, equivocarse y volver a empezar. Y justamente por ESO tiene tanto valor. Ahí está la magia.

Primero piensa, después pregunta

Leí un artículo con una analogía que se me quedó grabada: usar la IA para pensar es un poco como usar una bicicleta eléctrica. Puede ayudarte a llegar más lejos, pero si nunca pedaleas, tus músculos no se fortalecen. Con el cerebro pasa algo parecido. Si delegamos sistemáticamente el esfuerzo intelectual, corremos el riesgo de atrofiar habilidades que solo se desarrollan cuando las ejercitamos: la curiosidad, el análisis, la memoria y, por supuesto, la creatividad.

Y quizá aquí hay una habilidad que necesitamos proteger más que nunca: la curiosidad.

Porque vivimos en un momento extraño. Nunca habíamos tenido acceso a tantas respuestas y, al mismo tiempo, nunca había sido tan fácil dejar de hacer preguntas. Si una máquina puede resumir un libro en segundos, explicarnos un concepto, proponernos diez ideas o responder prácticamente cualquier duda, existe una tentación muy humana: dejar que la respuesta cierre la conversación antes de que la curiosidad tenga oportunidad de abrirla.

Tal vez por eso, además de aprender a usar mejor la inteligencia artificial, necesitamos convertirnos en Chief Curiosity Officers de nuestra propia vida. Ser los responsables de mantener encendida esa inquietud que nos hace preguntar “¿por qué?”, “¿y si…?”, “¿qué pasaría si lo vemos de otra manera?” y, sobre todo, “¿qué más hay aquí que todavía no estoy viendo?”.

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El problema nunca ha sido usar inteligencia artificial, sino en qué momento del proceso la usamos. Si recurrimos a ella desde el inicio para que nos diga qué pensar, corremos el riesgo de saltarnos la parte más valiosa del proceso creativo: observar, cuestionar, conectar ideas y construir un criterio propio. En cambio, cuando primero hacemos ese trabajo y después utilizamos la IA para encontrar evidencia, desafiar nuestros argumentos –me encanta esta parte–, identificar puntos ciegos o explorar perspectivas distintas, la tecnología deja de ser un sustituto y se convierte en un aliado.

La mejor creatividad no nace de un buen prompt; nace de una buena idea que encuentra en la IA una herramienta para hacerse más sólida.

La IA encuentra patrones; tú encuentras significado

Hay algo que la inteligencia artificial hace extraordinariamente bien: identificar patrones. Ha sido entrenada con cantidades enormes de información, así que puede resumir, relacionar conceptos y ofrecer respuestas que, en la mayoría de los casos, tienen mucho sentido.

Pero las mejores ideas no siempre nacen de lo que tiene más sentido. A veces aparecen después de una conversación inesperada, de un viaje, de un error, de un libro que leíste hace años o de una experiencia que cambió tu forma de ver el mundo. Son conexiones que no existen porque sean las más probables, sino porque son profundamente personales.

Claro que seguiré usando la inteligencia artificial. Es una herramienta extraordinaria para investigar, contrastar ideas y encontrar perspectivas que quizá no había considerado, incluso para hacer el trabajo que antes me tomaba semanas. Pero también quiero seguir regalándome el tiempo para pensar antes de abrirla.

Quiero seguir confiando en esa intuición que me dice que una idea vale la pena, aunque todavía no tenga todas las respuestas. Quiero seguir leyendo, dudando, equivocándome y cambiando de opinión. Quiero seguir siendo curiosa. Porque ahí es donde nacen las ideas que realmente nos pertenecen.

La IA puede ayudarnos a construir algo mejor. Lo que no puede hacer es vivir por nosotros, sentir curiosidad por nosotros o encontrar significado por nosotros.

La próxima vez que tengas una idea, escúchala primero. Llévala tan lejos como puedas antes de pedirle ayuda a una máquina. Tal vez descubras que la respuesta ya estaba ahí. O tal vez encuentres algo todavía mejor: una idea nueva, imperfecta y profundamente tuya.

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Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para las Américas en Intel. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

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