Cómo convertirte en chief curiosity officer en la era del prompt

El problema nunca ha sido usar inteligencia artificial, sino en qué momento del proceso la usamos. Si recurrimos a ella desde el inicio para que nos diga qué pensar, corremos el riesgo de saltarnos la parte más valiosa del proceso creativo: observar, cuestionar, conectar ideas y construir un criterio propio. En cambio, cuando primero hacemos ese trabajo y después utilizamos la IA para encontrar evidencia, desafiar nuestros argumentos –me encanta esta parte–, identificar puntos ciegos o explorar perspectivas distintas, la tecnología deja de ser un sustituto y se convierte en un aliado.
La mejor creatividad no nace de un buen prompt; nace de una buena idea que encuentra en la IA una herramienta para hacerse más sólida.
La IA encuentra patrones; tú encuentras significado
Hay algo que la inteligencia artificial hace extraordinariamente bien: identificar patrones. Ha sido entrenada con cantidades enormes de información, así que puede resumir, relacionar conceptos y ofrecer respuestas que, en la mayoría de los casos, tienen mucho sentido.
Pero las mejores ideas no siempre nacen de lo que tiene más sentido. A veces aparecen después de una conversación inesperada, de un viaje, de un error, de un libro que leíste hace años o de una experiencia que cambió tu forma de ver el mundo. Son conexiones que no existen porque sean las más probables, sino porque son profundamente personales.
Claro que seguiré usando la inteligencia artificial. Es una herramienta extraordinaria para investigar, contrastar ideas y encontrar perspectivas que quizá no había considerado, incluso para hacer el trabajo que antes me tomaba semanas. Pero también quiero seguir regalándome el tiempo para pensar antes de abrirla.
Quiero seguir confiando en esa intuición que me dice que una idea vale la pena, aunque todavía no tenga todas las respuestas. Quiero seguir leyendo, dudando, equivocándome y cambiando de opinión. Quiero seguir siendo curiosa. Porque ahí es donde nacen las ideas que realmente nos pertenecen.
La IA puede ayudarnos a construir algo mejor. Lo que no puede hacer es vivir por nosotros, sentir curiosidad por nosotros o encontrar significado por nosotros.
La próxima vez que tengas una idea, escúchala primero. Llévala tan lejos como puedas antes de pedirle ayuda a una máquina. Tal vez descubras que la respuesta ya estaba ahí. O tal vez encuentres algo todavía mejor: una idea nueva, imperfecta y profundamente tuya.
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Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para las Américas en Intel. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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