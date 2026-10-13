La IA analiza tu comportamiento en Netflix y genera publicidad 8 veces más efectiva que la TV tradicional

Al ser cuestionado sobre cómo evitar que la publicidad resulte invasiva, Moreno Sosa sostiene que la clave está en la relevancia y el contexto en el que aparecen los anuncios. Cuando una persona entra a Mercado Libre, explica, suele hacerlo para buscar productos, comparar opciones o descubrir novedades. En ese entorno, la publicidad puede integrarse con mayor naturalidad a lo que el usuario está haciendo.

De Mercado Libre a otras plataformas

Para ampliar el alcance de las campañas, Mercado Ads extendió su operación a espacios externos. En el evento Break the Tape, la compañía anunció una alianza con Netflix para que los anunciantes puedan gestionar publicidad dentro del servicio de streaming desde la plataforma de Mercado Ads, utilizando sus audiencias y herramientas de medición en México y Brasil.

La propuesta busca relacionar la exposición a un anuncio con las acciones posteriores del usuario. Por ejemplo, la plataforma puede medir si una persona que vio publicidad durante una sesión de streaming después entra a Mercado Libre y busca un producto relacionado. Esto no significa necesariamente que el anuncio haya causado la búsqueda o una compra, pero permite conectar señales que antes se analizaban por separado.

La estrategia también contempla alianzas con TikTok y Google, además de espacios propios como Mercado Libre, Mercado Play y Mercado Pago. En el caso de Google, Moreno Sosa señaló que la alianza permite acceder a más de 30,000 sitios web y aplicaciones.

El objetivo es responder a la fragmentación de la atención y de las mediciones publicitarias. En lugar de evaluar cada canal de forma aislada, Mercado Ads busca que las marcas puedan analizar sus campañas en distintos medios y relacionarlas con resultados de negocio.

Los creadores de contenido y los afiliados también forman parte de esa expansión. Mercado Libre cuenta con una red de más de 12 millones de afiliados y creadores, de acuerdo con lo expuesto por Luiza Gurgel, directora de Marketing de Mercado Ads.

Moreno afirmó que Mercado Ads creció 73% interanual tanto en el primer como en el segundo trimestre, y atribuyó parte de ese desempeño a la posibilidad de que las marcas contraten campañas dentro y fuera de Mercado Libre.

El ejecutivo también señaló que el ecosistema cuenta con más de 130 millones de compradores en América Latina y más de 88 millones de usuarios que realizan pagos a través de Mercado Pago.

Moreno afirmó que Mercado Ads creció 73% interanual tanto en el primer como en el segundo trimestre, y atribuyó parte de ese desempeño a la posibilidad de que las marcas contraten campañas dentro y fuera de Mercado Libre.

El ejecutivo también señaló que el ecosistema cuenta con más de 130 millones de compradores en América Latina y más de 88 millones de usuarios que realizan pagos a través de Mercado Pago.

