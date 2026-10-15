Por qué confiamos más en la IA cuando parece un Tamagotchi: el truco para obtener tus datos

“El mayor riesgo es o sería preguntarnos si esos datos que nosotros compartimos los están ocupando con algún propósito en particular”, advierte Erik Carbajal Degante, Investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y agrega que los datos recopilados por los sistemas tecnológicos pueden utilizarse para distintos fines, desde mejorar productos y personalizar servicios hasta objetivos comerciales o políticos, dependiendo de las prácticas de cada organización.

En los últimos meses, empresas como OpenAI, xAI, y Meta han explorado asistentes con características que recuerdan a mascotas virtuales o tamagotchis, tendencia que va al alza para hacer que la interacción resulte más cercana , pero también plantea preguntas sobre cómo la apariencia de una herramienta influye en la familiaridad que depositamos en ella.

OpenAI presentó Dots, agentes de inteligencia artificial representados mediante personajes de apariencia tierna que pueden trabajar con aplicaciones e información autorizadas por los usuarios. (Heather Diehl/Getty Images)

Carbajal Degante explica que las características visuales y las formas de interacción de estos asistentes pueden favorecer la atención y cercanía con los usuarios, lo que adquiere una nueva dimensión cuando las herramientas comienzan a solicitar acceso a cámaras, micrófonos, archivos y otros datos personales.

“Esto facilita que precisamente nosotros podamos compartir, tener o fomentar este vínculo de confianza por el cual podemos brindar o tener acceso a nuestros datos por parte de estas empresas o desarrollos tecnológicos”, agrega el especialista en entrevista con Expansión.

Para explicar este fenómeno, Carbajal recurre a los principios del aprendizaje multimedia, desarrollados por hacen, que estudian cómo las personas procesan información presentada mediante diferentes recursos como imágenes, texto y voz.

Además, el investigador explica que elementos como las animaciones, las voces naturales y determinados rasgos visuales pueden ayudar a captar la atención de las personas y hacer más accesible la interacción con una herramienta tecnológica.