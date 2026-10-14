Character.ai, del éxito financiero a ser la primera empresa de IA que se declara en bancarrota

Esta semana, la firma se acogió al Capítulo 11 de la Ley de bancarrota en el estado de Delaware, donde señaló que su herramienta para desarrollar conversaciones con personajes de IA ya era demasiado costosa y complicada de hacer crecer .

“Durante sus cuatro años de funcionamiento como plataforma activa, Character acumuló una amplia y comprometida base de usuarios. Sin embargo, el floreciente y cambiante campo del entretenimiento con IA demostró ser costoso de desarrollar y expandir”, se lee en el documento.

Estos elevados costes, continúa el documento, “sumados a las posibles responsabilidades derivadas de litigios y a la interacción con los organismos reguladores, contribuyeron a la incapacidad del deudor para generar flujos de efectivo suficientes para mantener su negocio en su forma actual”.

De la cima a la bancarrota, la breve historia de Character.ai

Esta empresa fue fundada a finales del 2021 por Noam Shazeer y Daniel De Freitas, ambos exingenieros de Google, quienes la fundaron con la idea de generar chatbots de personajes conversacionales para hablar con ellos de los temas que el usuario quisiera.

En septiembre de 2022 alcanzó la valoración de unicornio, luego de recaudar 150 millones de dólares en fondos por la alta demanda de la plataforma, pues señaló que en ese momento ya se habían enviado más de 2,000 millones de mensajes a sus bots en tan solo cinco meses y que la gente pasaba en promedio más de dos horas diarias hablando con ellos.

En mayo de 2023 superaron las 1,700 millones de descargas en un momento que creyeron de consolidación para la empresa. Sin embargo, en agosto de 2024, Google llegó a un acuerdo de 2,700 millones con los dos cofundadores para que regresaran al gigante de las búsquedas y el asesor jurídico, Dominic Perella, asumió como CEO y se centró en el crecimiento, dejando de lado el desarrollo de modelos básicos.