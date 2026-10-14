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Character.ai, del éxito financiero a ser la primera empresa de IA que se declara en bancarrota

La empresa, que genera bots conversacionales basados en personajes ficticios o reales, afirmó que se volvió demasiado “costosa de desarrollar y expandir”.
mié 14 octubre 2026 09:40 AM
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Logo de CharacterAI, la empresa que desarrolla chatbots conversacionales, se declara en bancarrota.
En septiembre de 2022 alcanzó la valoración de unicornio, luego de recaudar 150 millones de dólares en fondos por la alta demanda de la plataforma, pero no logró resistir a su crecimiento. (Foto: CharacterAI)

Character.ai, la startup de Inteligencia Artificial con la que se pueden crear personajes y entablar conversaciones con ellos, se declaró en bancarrota esta semana, de acuerdo con un documento judicial, donde señaló como argumento principal a las “numerosas demandas” y dificultades para expandir su plataforma.

“Durante el último año, Character.ai ha tomado medidas significativas para mantener y mejorar su negocio frente a importantes obstáculos legales, regulatorios y operativos”, dijo el CEO de la compañía, Colin Adams, en un comunicado. “Tras una exhaustiva revisión de las alternativas disponibles, el consejo de administración determinó que este proceso de venta ofrece a la empresa la mejor oportunidad para maximizar el valor para todos los interesados”.

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Esta semana, la firma se acogió al Capítulo 11 de la Ley de bancarrota en el estado de Delaware, donde señaló que su herramienta para desarrollar conversaciones con personajes de IA ya era demasiado costosa y complicada de hacer crecer .

“Durante sus cuatro años de funcionamiento como plataforma activa, Character acumuló una amplia y comprometida base de usuarios. Sin embargo, el floreciente y cambiante campo del entretenimiento con IA demostró ser costoso de desarrollar y expandir”, se lee en el documento.

Estos elevados costes, continúa el documento, “sumados a las posibles responsabilidades derivadas de litigios y a la interacción con los organismos reguladores, contribuyeron a la incapacidad del deudor para generar flujos de efectivo suficientes para mantener su negocio en su forma actual”.

De la cima a la bancarrota, la breve historia de Character.ai

Esta empresa fue fundada a finales del 2021 por Noam Shazeer y Daniel De Freitas, ambos exingenieros de Google, quienes la fundaron con la idea de generar chatbots de personajes conversacionales para hablar con ellos de los temas que el usuario quisiera.

En septiembre de 2022 alcanzó la valoración de unicornio, luego de recaudar 150 millones de dólares en fondos por la alta demanda de la plataforma, pues señaló que en ese momento ya se habían enviado más de 2,000 millones de mensajes a sus bots en tan solo cinco meses y que la gente pasaba en promedio más de dos horas diarias hablando con ellos.

En mayo de 2023 superaron las 1,700 millones de descargas en un momento que creyeron de consolidación para la empresa. Sin embargo, en agosto de 2024, Google llegó a un acuerdo de 2,700 millones con los dos cofundadores para que regresaran al gigante de las búsquedas y el asesor jurídico, Dominic Perella, asumió como CEO y se centró en el crecimiento, dejando de lado el desarrollo de modelos básicos.

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Esta semana, la firma se acogió al Capítulo 11 de la Ley de bancarrota en el estado de Delaware, donde señaló que su herramienta para desarrollar conversaciones con personajes de IA ya era demasiado costosa y complicada de hacer crecer .

“Durante sus cuatro años de funcionamiento como plataforma activa, Character acumuló una amplia y comprometida base de usuarios. Sin embargo, el floreciente y cambiante campo del entretenimiento con IA demostró ser costoso de desarrollar y expandir”, se lee en el documento.

Estos elevados costes, continúa el documento, “sumados a las posibles responsabilidades derivadas de litigios y a la interacción con los organismos reguladores, contribuyeron a la incapacidad del deudor para generar flujos de efectivo suficientes para mantener su negocio en su forma actual”.

De la cima a la bancarrota, la breve historia de Character.ai

Esta empresa fue fundada a finales del 2021 por Noam Shazeer y Daniel De Freitas, ambos exingenieros de Google, quienes la fundaron con la idea de generar chatbots de personajes conversacionales para hablar con ellos de los temas que el usuario quisiera.

En septiembre de 2022 alcanzó la valoración de unicornio, luego de recaudar 150 millones de dólares en fondos por la alta demanda de la plataforma, pues señaló que en ese momento ya se habían enviado más de 2,000 millones de mensajes a sus bots en tan solo cinco meses y que la gente pasaba en promedio más de dos horas diarias hablando con ellos.

En mayo de 2023 superaron las 1,700 millones de descargas en un momento que creyeron de consolidación para la empresa. Sin embargo, en agosto de 2024, Google llegó a un acuerdo de 2,700 millones con los dos cofundadores para que regresaran al gigante de las búsquedas y el asesor jurídico, Dominic Perella, asumió como CEO y se centró en el crecimiento, dejando de lado el desarrollo de modelos básicos.

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En octubre de ese mismo año la situación se complicó aún más, porque la empresa recibió una demanda por el suicidio de un joven de 14 años en Florida , cuya madre argumentó que se obesionó con un chatbot de su plataforma y así fue como inició una ola de jucios relacionados con prviacidad y seguridad infantil.

Aunque logró llegar a acuerdos con algunos estados, nombró a un nuevo director ejecutivo y comenzó a incorporar nuevas funciones, como generación de video e integraciones con redes sociales, la empresa no pudo sostener el ritmo de crecimiento que exigía su negocio.

En el mundo de la IA, los gigantes son los que sobrevivirán

Antes del anuncio de bancarrota, la firma presentó un acuerdo con Disney para fungir como postor inicial y obtener la licencia de parte de la propiedad intelectual que ha desarrollado la compañía por una suma de 20 millones de dólares, además de proporcionar servicios de transición a través de antiguos empleados.

Adams comentó que la empresa seguirá operando durante el proceso de venta, el cual se espera su conclusión a finales de noviembre o inicios de diciembre, pero también resaltó que no existe ninguna oferta por los activos de la compañía.

“Esperamos que el proceso de venta dé como resultado una propuesta viable que permita la continuidad de las operaciones de Character.ai”, dijo el ejecutivo. “Pero si no se recibe dicha oferta, la plataforma cerrará”.

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Inteligencia artificial

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