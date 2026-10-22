La IA cambió al estudiante antes que a la educación

La IA modifica el comportamiento, las formas de aprender, las expectativas y motivaciones de aquellos que integran las aulas físicas o virtuales. El estudiante que ya usa IA exige una transformación del ecosistema educativo y del rol de los actores que lo conforman.

De acuerdo con los primeros hallazgos del Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en México (OIIAES), la mitad de las instituciones de educación superior participantes ofrece cursos de educación continua relacionados con la IA. Sin embargo, apenas el 37% cuenta con programas institucionales para actualizar a su personal académico en esta materia, lo que evidencia que la formación del personal académico sigue siendo un área de oportunidad para muchas instituciones.

Según los resultados de la primera encuesta de la Secretaría de Educación Pública sobre Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa en la educación superior mexicana (ENIAG 2025), más del 60% de estudiantes y docentes utiliza herramientas de IA generativa al menos una vez a la semana, y ocho de cada 10 estudiantes consideran que esta tecnología transformará, en alguna medida, su carrera o área de estudio.

De igual forma, ante una nueva realidad donde la IA puede generar respuestas aceptables para muchas tareas tradicionales, el verdadero valor de una universidad está en desarrollar modelos educativos que formen a las personas en aquello que ninguna tecnología puede sustituir, como la capacidad de analizar, cuestionar, ser creativo, discernir y actuar con criterio.

