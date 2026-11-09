A partir de 2019 y hasta 2025, en cambio, el gobierno mostró públicamente su aversión a este tipo de modelos. La revocación de este tipo de contratos dio paso a la obra pública bajo el control de las instituciones federales. En este sentido, la SEDENA y SEMAR construyó y opera los llamados proyectos insignia (AIFA, Tren Maya, Refinería Olmeca y Tren Interoceánico). No obstante, ahora en 2026 parece que la estrategia ha cambiado nuevamente. La aparente escasez de recursos públicos, la política federal de consolidación fiscal y la incertidumbre ante las futuras revisiones del TMEC; han sido a mi juicio los detonantes para que el gobierno vea nuevamente con buenos ojos al capital privado.

Ahora bien, debemos decir que, salvo por la publicación en 2012 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), durante esos años las obras de infraestructura se hicieron al amparo de la Ley de Obras Públicas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, e incluso la Ley de Aguas Nacionales. Bajo estas circunstancias, durante el primer semestre 2026, se publica tanto la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como su reglamento. Dicho esto, consideramos que esta nueva Ley tiene como fin crear un marco normativo del cual el sector carecía en el pasado.

La Ley regula, entre otras cosas, la estructuración, evaluación y seguimiento de los proyectos de infraestructura que, además de alinearse al Plan Nacional de Desarrollo (PND), son estratégicos para el país. Se establecen modelos de inversión y se autorizan diferentes vehículos financieros, donde se consideran la participación del capital privado, las afores y las aseguradoras (evitando en la medida de lo posible la generación de pasivos directos sobre el balance público federal). Asimismo, se prevé la creación de una plataforma de información y registro que debería reducir la opacidad y mejorar la auditoria de cada proceso. Todo esto dirigido y validado por el Consejo de Planeación Estratégica (el Consejo).