Legislar la IA en las aulas de un país desigual

Todas suponen un estudiante promedio que no existe. Según el Inegi, en 2025 solo el 44.7% de los hogares tenía computadora, y el uso de internet era de 88.9% en zonas urbanas frente a 75.2% en las rurales. El 42% de las primarias son multigrado y más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena.

Exigir "supervisión docente" supone un docente con tiempo para supervisar; un taller de programación supone un laboratorio. Y los detectores, que en inglés confunden con texto de máquina lo que escriben quienes usan una segunda lengua, podrían castigar aquí a quien simplemente escribe distinto.

Guerrero es la excepción: pidió estudiar la viabilidad dando prioridad a cerrar las brechas entre escuelas urbanas, rurales, indígenas y multigrado. Es la propuesta más modesta y la que mejor ordena la pregunta.

Porque lo de fondo no es cómo usar la IA, sino para qué y para quién. Si una máquina redacta y resuelve ejercicios en segundos, ¿qué debe saber hacer por sí misma una persona de 15 años? La respuesta no tiene por qué ser igual en una telesecundaria de la Montaña de Guerrero que en un bachillerato de Monterrey. China e India ya definieron qué se aprende sobre IA en cada nivel educativo; no se trata de copiarlos, sino de reconocer su orden: primero el para qué, después la herramienta.

El marco existe. La Nueva Escuela Mexicana permite que cada colectivo docente, mediante el codiseño, incorpore a su programa analítico "problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales", sin sustituir los contenidos nacionales.