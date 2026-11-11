Legislar la IA en las aulas de un país desigual

Casi todas las iniciativas imaginan a un estudiante con computadora, conexión y español como lengua materna. Ese estudiante no es México.
Desde mayo de 2025, los congresos de Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Estado de México, Baja California Sur, Puebla, Coahuila, Ciudad de México y Tlaxcala, además de la Cámara de Diputados, han presentado iniciativas o exhortos sobre inteligencia artificial en la escuela. Que los legisladores se ocupen del tema es una buena noticia; lo que proponen, leído en conjunto, no tanto.
La mayoría pide un uso "responsable y ético", "gradual" o "supervisado", más capacitación docente; Coahuila añade formar al profesorado en detectores de textos generados por IA. Otras agregan la IA como contenido: talleres de programación desde la primaria, pensamiento computacional, "alfabetización en IA".