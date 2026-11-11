Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Legislar la IA en las aulas de un país desigual

Las iniciativas de los congresos sobre inteligencia artificial en las escuelas avanzan sin considerar las brechas tecnológicas, lingüísticas y educativas que separan a los estudiantes mexicanos.
mié 11 noviembre 2026 06:03 AM
Añadir Expansión en Google
escuelas campeche 4
En México, 42% de las primarias son multigrado, una realidad que dificulta aplicar políticas educativas uniformes. (Michael Balam/Cuartoscuro)

Casi todas las iniciativas imaginan a un estudiante con computadora, conexión y español como lengua materna. Ese estudiante no es México.

Desde mayo de 2025, los congresos de Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Estado de México, Baja California Sur, Puebla, Coahuila, Ciudad de México y Tlaxcala, además de la Cámara de Diputados, han presentado iniciativas o exhortos sobre inteligencia artificial en la escuela. Que los legisladores se ocupen del tema es una buena noticia; lo que proponen, leído en conjunto, no tanto.

La mayoría pide un uso "responsable y ético", "gradual" o "supervisado", más capacitación docente; Coahuila añade formar al profesorado en detectores de textos generados por IA. Otras agregan la IA como contenido: talleres de programación desde la primaria, pensamiento computacional, "alfabetización en IA".

Publicidad

Todas suponen un estudiante promedio que no existe. Según el Inegi, en 2025 solo el 44.7% de los hogares tenía computadora, y el uso de internet era de 88.9% en zonas urbanas frente a 75.2% en las rurales. El 42% de las primarias son multigrado y más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena.

Exigir "supervisión docente" supone un docente con tiempo para supervisar; un taller de programación supone un laboratorio. Y los detectores, que en inglés confunden con texto de máquina lo que escriben quienes usan una segunda lengua, podrían castigar aquí a quien simplemente escribe distinto.

Guerrero es la excepción: pidió estudiar la viabilidad dando prioridad a cerrar las brechas entre escuelas urbanas, rurales, indígenas y multigrado. Es la propuesta más modesta y la que mejor ordena la pregunta.

Porque lo de fondo no es cómo usar la IA, sino para qué y para quién. Si una máquina redacta y resuelve ejercicios en segundos, ¿qué debe saber hacer por sí misma una persona de 15 años? La respuesta no tiene por qué ser igual en una telesecundaria de la Montaña de Guerrero que en un bachillerato de Monterrey. China e India ya definieron qué se aprende sobre IA en cada nivel educativo; no se trata de copiarlos, sino de reconocer su orden: primero el para qué, después la herramienta.

El marco existe. La Nueva Escuela Mexicana permite que cada colectivo docente, mediante el codiseño, incorpore a su programa analítico "problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales", sin sustituir los contenidos nacionales.

Publicidad

Pero ese espacio carece de acompañamiento: en una encuesta de 2024 a 219,307 docentes que retoma la SEP, solo 11% reportó el nivel más alto de apropiación del plan de estudios y 28% no había participado en ninguna formación. Pedirle a una escuela multigrado que decida sola qué hacer con la IA es dejarla sola ante la decisión más difícil.

Ahí está el lugar de los congresos locales: no repetir la fórmula del "uso responsable", sino financiar ese acompañamiento y llevar al centro lo que conocen de cerca: sus lenguas, su conectividad real, sus escuelas multigrado. Es también una cuestión de soberanía. Un país que no decide qué conocimiento necesitan sus estudiantes, y en qué lenguas, recibe esa respuesta empaquetada en la herramienta que importa.

Mientras las leyes sigan pensando en un estudiante promedio, la IA llegará primero, y mejor, a quienes ya tienen más. A los demás les llegará tarde, en una lengua ajena o en forma de detector. Decidir para qué la queremos en la escuela es, antes que nada, decidir para quiénes.

Luis Medina-Gual es Director de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

_____

Nota del editor: Luis Medina-Gual es director de Innovación Educativa por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad