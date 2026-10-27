De las aulas a YouTube: así ganan dinero los maestros que enseñan en internet

Los ingresos de un canal educativo dependen tanto del número de reproducciones como del tipo de contenido. Un análisis de AIR Media-Tech , basado en datos de YouTube Studio de 300 canales entre mayo de 2025 y mayo de 2026, encontró que los canales de educación y ciencia obtuvieron una mediana de 10.22 dólares por cada 1,000 reproducciones, frente a 2.30 dólares para el conjunto de los canales estudiados.



Las estimaciones sobre JulioProfe ilustran cómo pueden variar estos ingresos. HypeAuditor calcula que el canal generó entre 828 y 1,134 dólares en septiembre de 2026, mientras que vidIQ estima ingresos publicitarios cercanos a 877 dólares mensuales en octubre. Estas cifras son aproximaciones de terceros, no pagos confirmados por el creador, y no necesariamente incluyen sus colaboraciones con marcas, cursos o conferencias.

La monetización también depende del formato. YouTube asigna a los creadores el 55% de los ingresos netos por publicidad de los videos tradicionales y el 45% de los ingresos que les corresponden por anuncios en Shorts . Por eso, acumular seguidores no garantiza un salario fijo ni ingresos constantes cada mes.

La publicidad, sin embargo, no es la única fuente de ingresos. JulioProfe ofrece membresías de aproximadamente 1, 4 y 8 dólares mensuales, además de colaboraciones comerciales, como su participación como embajador de Casio en Colombia.



En México, Daniel Carreón también ha convertido su experiencia como profesor en una actividad que va más allá de los videos. “Con el tiempo, la calidad y el alcance de mi trabajo hicieron que surgieran cada vez más oportunidades, como conferencias, charlas, clases y cursos”, explica a Expansión.