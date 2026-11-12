El Buen Fin 2026: ¿una oportunidad para reactivar las ventas de los restaurantes o una amenaza para su rentabilidad?

Esta oportunidad llega en un momento particularmente complicado para la industria restaurantera. Durante los últimos meses, numerosos establecimientos han enfrentado una disminución del consumo, incrementos en los costos de alimentos, nómina, servicios y por consecuencia, una presión constante sobre sus márgenes de utilidad.

De acuerdo con información retomada por Canirac, el Monitor de Consumo de BBVA Research registró una caída mensual de 8.4% en el gasto en restaurantes durante julio de 2026. Esta caída se ha visto repetida en los meses incluidos octubre 2026 que se esperaba ya una recuperación.

Ante este escenario, El Buen Fin debe convertirse en una estrategia de recuperación comercial y fortalecimiento del flujo de efectivo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas restauranteras que necesitan mejorar sus resultados antes del cierre del año.

Sin embargo, como hemos venido señalando, el principal riesgo consiste en que los restauranteros confundan mayores ventas es sinónimo de mayores utilidades. ¿Por qué un restaurante podría vender 30% más durante El Buen Fin y terminar ganando menos dinero?

A diferencia de otros sectores comerciales, los restaurantes trabajan con productos perecederos, costos operativos elevados y márgenes que pueden disminuir más rápido cuando se aplican descuentos sin una planeación adecuada.

Por ello, la recomendación no es competir por ofrecer el mayor porcentaje de descuento, sino diseñar promociones financieramente inteligentes: