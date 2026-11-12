Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

El Buen Fin 2026: ¿una oportunidad para reactivar las ventas de los restaurantes o una amenaza para su rentabilidad?

Los descuentos pueden elevar la afluencia de comensales durante la temporada comercial, pero una mala estrategia promocional puede reducir los márgenes de utilidad de los restaurantes.
jue 12 noviembre 2026 05:59 AM
Añadir Expansión en Google
La Semana del Buen Comer promoverá el desarrollo de la industria restaurantera y el turismo gastronómico. (Foto: Notimex)
Los restaurantes buscan aprovechar el Buen Fin para atraer comensales, aunque los descuentos pueden presionar sus márgenes de utilidad. (Paulina Chavez)

El Buen Fin 2026 puede representar una oportunidad económica que la industria restaurantera mexicana no debe desaprovechar.

De acuerdo con la Concanaco Servytur, del 13 al 17 de noviembre se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, 7.3% superior a 2025, con la participación de aproximadamente 200 mil establecimientos.

Aunque estas cifras corresponden al conjunto del comercio y servicios, los restaurantes tienen la posibilidad de beneficiarse por el incremento en la movilidad de consumidores hacia centros comerciales, corredores gastronómicos y zonas de entretenimiento. Tan solo para la Ciudad de México, la Canaco calcula una derrama de 71 mil 729 millones de pesos, lo que refleja la magnitud de esta temporada de consumo.

Publicidad

Esta oportunidad llega en un momento particularmente complicado para la industria restaurantera. Durante los últimos meses, numerosos establecimientos han enfrentado una disminución del consumo, incrementos en los costos de alimentos, nómina, servicios y por consecuencia, una presión constante sobre sus márgenes de utilidad.

De acuerdo con información retomada por Canirac, el Monitor de Consumo de BBVA Research registró una caída mensual de 8.4% en el gasto en restaurantes durante julio de 2026. Esta caída se ha visto repetida en los meses incluidos octubre 2026 que se esperaba ya una recuperación.

Ante este escenario, El Buen Fin debe convertirse en una estrategia de recuperación comercial y fortalecimiento del flujo de efectivo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas restauranteras que necesitan mejorar sus resultados antes del cierre del año.

Sin embargo, como hemos venido señalando, el principal riesgo consiste en que los restauranteros confundan mayores ventas es sinónimo de mayores utilidades. ¿Por qué un restaurante podría vender 30% más durante El Buen Fin y terminar ganando menos dinero?

A diferencia de otros sectores comerciales, los restaurantes trabajan con productos perecederos, costos operativos elevados y márgenes que pueden disminuir más rápido cuando se aplican descuentos sin una planeación adecuada.

Por ello, la recomendación no es competir por ofrecer el mayor porcentaje de descuento, sino diseñar promociones financieramente inteligentes:

  • Menús especiales
  • Paquetes familiares
  • Beneficios por consumo
  • Alianzas con comercios
  • Programas de lealtad
  • Certificados de regalo para futuras visitas.
Publicidad

La verdadera oportunidad está en incrementar la afluencia, elevar el ticket promedio y generar nuevos clientes, sin comprometer el margen de contribución de cada operación.

El Buen Fin no debería representar solamente cinco días de descuentos, sino el inicio de una estrategia comercial para cerrar 2026 con mejores resultados y comenzar el próximo año con una mayor cartera de clientes. Los restaurantes que logren transformar las compras de temporada en experiencias gastronómicas, fidelización y consumo recurrente tendrán mayores posibilidades de fortalecer su rentabilidad.

El gran desafío para el sector no será determinar cuánto puede descontar, sino cuánto valor adicional puede ofrecer sin perder dinero.

_____

Nota del editor: Eduardo A. Mercado Peña es especialista en administración, finanzas y rentabilidad de negocios gastronómicos. CEO de Consultoría Gastronómica y Hotelera Integral CONGAHIN. Catedrático de la Universidad Iberoamericana.

Publicidad

Tags

Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad