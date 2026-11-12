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El futuro de la salud lo construimos juntos

México tiene talento científico y capacidades para atraer inversiones en innovación biofarmacéutica, pero necesita fortaleces su regulación, investigación clínica y certidumbre jurídica.
jue 12 noviembre 2026 05:59 AM
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Desafíos del sector salud en América Latina
La investigación clínica puede fortalecer las capacidades científicas de México y ampliar el acceso a tratamientos innovadores. (iStock)

Vivimos una época de profundas transformaciones. Las sociedades están envejeciendo, las necesidades de salud se vuelven más complejas. Las economías, las relaciones comerciales y las cadenas globales de valor también están cambiando. La competencia entre países por atraer talento, conocimiento e inversión se están intensificando.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial está revolucionando nuestra capacidad para prevenir y tratar enfermedades. Avances de biotecnología que parecían imposibles hoy comienzan a formar parte de la práctica médica.

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Frente a este panorama, México tiene que tomar una decisión: ¿queremos estar a la vanguardia y contribuir al desarrollo de nuevas terapias y tratamientos? ¿O vamos a quedarnos rezagados, esperando a que esos avances lleguen a los pacientes que los necesitan?

Para la AMIIF la respuesta es clara, hay que construir el futuro hoy. La buena noticia es que los mexicanos tenemos con qué hacerlo. Hay talento científico, médicos de excelencia, universidades, hospitales, instituciones y una industria farmacéutica innovadora conectada con la investigación global.

Sin embargo, contar con estas capacidades no es suficiente. El verdadero desafío es convertirlas en más investigación, más inversión y, sobre todo, en mejores oportunidades de salud para los mexicanos.

Con esa convicción, la AMIIF organizó y convocó a la Semana de la Innovación 2026. Durante tres días reunimos a líderes de organizaciones de pacientes, académicos, científicos, médicos, representantes de organismos internacionales, directivos de la industria farmacéutica, tecnólogos, emprendedores y destacadas autoridades de gobierno.

Conversamos abierta y francamente sobre asuntos fundamentales para el desarrollo de México: la salud como motor del crecimiento económico, la investigación clínica, la modernización regulatoria, la propiedad intelectual, la seguridad de los medicamentos y el acceso oportuno a tratamientos innovadores. También escuchamos a quienes deben ser los protagonistas de estas conversaciones: los pacientes y sus familias.

De este diálogo surgieron cinco compromisos para construir juntos el futuro de la salud en México:

Primero: conectar y fortalecer las capacidades de México. Desde la AMIIF seguiremos impulsando nuevos espacios de diálogo y colaboración, compartiendo experiencias y construyendo puentes entre la ciencia, las instituciones, la industria y los pacientes.

Segundo: escuchar más a los pacientes y diseñar soluciones junto con ellos. Asumimos el compromiso de incorporar de manera cada vez más sistemática su voz y experiencia en nuestras iniciativas y propuestas. Queremos avanzar hacia un nuevo modelo de colaboración en el que los pacientes participen activamente en la construcción de soluciones.

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Tercero: comunicar más y mejor el valor de la innovación. Porque debemos reconocer que la salud, además de ser un derecho fundamental, es una inversión que sostiene la productividad, fortalece la competitividad y contribuye a reducir desigualdades. Queremos que más mexicanos comprendan el valor social y económico de apostar por la ciencia, la investigación clínica y la innovación biofarmacéutica.

Cuarto: proteger la innovación, la certidumbre y la confianza. La innovación necesita reglas claras, instituciones sólidas y un entorno de confianza. Desde la AMIIF seguiremos promoviendo la propiedad intelectual, la integridad, la transparencia y la seguridad de los medicamentos, porque son condiciones fundamentales para transformar el conocimiento en inversión y nuevas soluciones.

Quinto: preparar a México para el futuro. Vendrán nuevas tecnologías, terapias y descubrimientos. Y también surgirán nuevas enfermedades. Debemos prepararnos desde ahora, fortaleciendo nuestras capacidades científicas, regulatorias e institucionales, desarrollando talento y conectando cada vez más a México con la innovación internacional.

Estos cinco compromisos tienen un horizonte común: un México donde más personas tengan acceso oportuno, equitativo y seguro a los tratamientos más avanzados. Donde más hospitales participen en investigaciones internacionales, nuestros científicos trabajen en la frontera del conocimiento y las instituciones estén preparadas para aprovechar los avances de la medicina. Un México que sea líder latinoamericano en investigación e innovación biofarmacéutica.

Si unimos esfuerzos alrededor de estos cinco compromisos, tenemos razones para mirar al futuro con optimismo. Porque la innovación no es un fin en sí mismo. Su verdadero valor está en transformar la vida de las personas.

El futuro de la salud no está escrito. Nos corresponde escribirlo entre todos los mexicanos.

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Nota del editor: Erika Quevedo Chan es directora Ejecutiva de la AMIIF.

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