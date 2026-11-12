El futuro de la salud lo construimos juntos

Frente a este panorama, México tiene que tomar una decisión: ¿queremos estar a la vanguardia y contribuir al desarrollo de nuevas terapias y tratamientos? ¿O vamos a quedarnos rezagados, esperando a que esos avances lleguen a los pacientes que los necesitan?

Para la AMIIF la respuesta es clara, hay que construir el futuro hoy. La buena noticia es que los mexicanos tenemos con qué hacerlo. Hay talento científico, médicos de excelencia, universidades, hospitales, instituciones y una industria farmacéutica innovadora conectada con la investigación global.

Sin embargo, contar con estas capacidades no es suficiente. El verdadero desafío es convertirlas en más investigación, más inversión y, sobre todo, en mejores oportunidades de salud para los mexicanos.

Con esa convicción, la AMIIF organizó y convocó a la Semana de la Innovación 2026. Durante tres días reunimos a líderes de organizaciones de pacientes, académicos, científicos, médicos, representantes de organismos internacionales, directivos de la industria farmacéutica, tecnólogos, emprendedores y destacadas autoridades de gobierno.

Conversamos abierta y francamente sobre asuntos fundamentales para el desarrollo de México: la salud como motor del crecimiento económico, la investigación clínica, la modernización regulatoria, la propiedad intelectual, la seguridad de los medicamentos y el acceso oportuno a tratamientos innovadores. También escuchamos a quienes deben ser los protagonistas de estas conversaciones: los pacientes y sus familias.

De este diálogo surgieron cinco compromisos para construir juntos el futuro de la salud en México:

Primero: conectar y fortalecer las capacidades de México. Desde la AMIIF seguiremos impulsando nuevos espacios de diálogo y colaboración, compartiendo experiencias y construyendo puentes entre la ciencia, las instituciones, la industria y los pacientes.

Segundo: escuchar más a los pacientes y diseñar soluciones junto con ellos. Asumimos el compromiso de incorporar de manera cada vez más sistemática su voz y experiencia en nuestras iniciativas y propuestas. Queremos avanzar hacia un nuevo modelo de colaboración en el que los pacientes participen activamente en la construcción de soluciones.