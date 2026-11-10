Eli Lilly también gana terreno en el mercado
La competencia más fuerte para Novo Nordisk viene de Eli Lilly, que gana terreno con sus tratamientos para la obesidad y la diabetes.
Durante el tercer trimestre de 2026, la farmacéutica estadounidense reportó ingresos por 24,397 millones de dólares, 39% más que un año antes. Mounjaro generó 10,723 millones de dólares, con un crecimiento de 65%, mientras que Zepbound sumó 5,352 millones, 49% más.
Lilly también entró al segmento de tratamientos orales contra la obesidad con Foundayo, una tableta de orforglipron aprobada en Estados Unidos en abril.
La disponibilidad de cada tratamiento en los distintos países será determinante para medir el alcance de la competencia en este tipo de medicamentos.
Los GLP-1 mueven el negocio de las farmacias
En México, el interés por estos medicamentos también se refleja en los hábitos de consumo. De acuerdo con el estudio Consumer Outlook 2027 de NielsenIQ (NIQ), 14% de los consumidores mexicanos utiliza actualmente medicamentos GLP-1, la proporción más alta entre los cuatro países latinoamericanos analizados.
Además, 63% considera que estos tratamientos influirán en sus futuras decisiones de compra de alimentos, bebidas y productos de salud, por encima del promedio global de 48%.
“Que la expectativa de impacto supere el uso actual indica que la conversación sobre GLP-1 en el consumo va más allá de quienes hoy utilizan estos medicamentos.”, señaló Benjamín Calderón, Customer Success Leader de NielsenIQ México.
Las farmacias ocupan un lugar central en la comercialización de estos tratamientos. Los datos compartidos por NIQ indican que concentran 98% de las ventas de medicamentos GLP-1 en el país, mientras que la demanda en unidades registra un crecimiento de 130%.
Carlos Sánchez Abril, director de Experiencia Omnicanal de San Pablo Farmacia, estimó que el mercado mexicano de estos medicamentos crecía a tasas superiores a 120%.
El directivo considera que la entrada de versiones biocomparables de semaglutida y liraglutida podría ampliar el mercado mexicano, en lugar de limitarse a restar ventas a Novo Nordisk y Eli Lilly.
“Cuando se empieza a tener biocomparables, más allá de que se caigan las ventas de los innovadores, es que el mercado se expande, porque resulta que hay una parte de la población que, por más que les demos descuento con los innovadores, no tiene cómo hacerlo, porque es gasto de bolsillo", explicó Sánchez Abril.
NIQ identifica las presiones económicas como el principal freno para el uso de estos medicamentos en México. La incorporación de nuevas presentaciones amplía las alternativas disponibles, pero el precio y la disponibilidad serán determinantes para que más consumidores puedan acceder a ellas.