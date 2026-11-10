Patricia Field, directora general de Novo Nordisk México, señaló que tres de cada cuatro adultos en el país viven con alguna de estas condiciones, por lo que se calcula que su mercado potencial ronda los 7.5 millones de pacientes, pero menos de 1% de ese grupo recibe tratamiento.

“Más de 1,000 millones de personas viven con obesidad y sobrepeso en el mundo. Y se proyecta que casi 51% de la población vivirá así hasta el 2035 en las tendencias actuales. Para México es todavía más preocupante, porque de cada cuatro adultos, tres tienen sobrepeso u obesidad”, dijo en un encuentro con medios.

La directiva aclaró que, por tratarse de una empresa pública, no podía compartir objetivos futuros de pacientes, aunque aseguró que la filial tiene la ambición de "llegar al mayor número posible" de personas.

México fue el primer país de América Latina en aprobar Wegovy oral, en agosto de 2026. La autorización de Cofepris contempla su uso en adultos con obesidad o sobrepeso acompañado de al menos una afección relacionada con el peso.

La presentación en tabletas es para respoder a las preferencias de los pacientes. Field declaró que un estudio arrojó que más de 77% de los adultos consultados señaló que aumentaría su probabilidad de recibir tratamiento si este fuera oral.

Cuando hablamos de la terapia oral puede aumentar de manera significativa el acceso de pacientes a un tratamiento Patricia Field



La compañía comenzará con la distribución del medicamento el 11 de noviembre y su expectativa es alcanzar casi 10,000 puntos de venta en las siguientes semanas, a través de las principales cadenas de farmacias privadas.

Sobre el precio, Field explicó que dependerá de la dosis y de cada establecimiento, aunque anticipó que será competitivo y cercano al de la presentación inyectable.

Respecto a la distribución en el sistema de salud pública, Novo Nordisk mantiene conversaciones con el gobierno mexicano para ampliar el acceso a sus tratamientos.