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Novo Nordisk amplía su negocio contra la obesidad con Wegovy en tabletas

La compañía farmacéutica comenzará con la distribución del medicamento el 11 de noviembre y su expectativa es alcanzar casi 10,000 puntos de venta y un universo potencial de 7.5 millones de pacientes.
mar 10 noviembre 2026 03:07 PM
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Imagen ilustrativa de Wegovy, el tratamiento de Novo Nordisk con semaglutida en tabletas de 25 miligramos, presentado como una alternativa oral para el control del peso.
Wegovy amplía la oferta de medicamentos GLP-1 con una presentación oral de semaglutida de 25 miligramos.

Novo Nordisk amplía su presencia en el mercado mexicano de tratamientos contra la obesidad con Wegovy en tabletas, una formulación oral de semaglutida de 25 miligramos que ofrece una alternativa a los medicamentos inyectables.

La oportunidad comercial está en una población con una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad y un acceso todavía limitado a tratamientos médicos.

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Patricia Field, directora general de Novo Nordisk México, señaló que tres de cada cuatro adultos en el país viven con alguna de estas condiciones, por lo que se calcula que su mercado potencial ronda los 7.5 millones de pacientes, pero menos de 1% de ese grupo recibe tratamiento.

“Más de 1,000 millones de personas viven con obesidad y sobrepeso en el mundo. Y se proyecta que casi 51% de la población vivirá así hasta el 2035 en las tendencias actuales. Para México es todavía más preocupante, porque de cada cuatro adultos, tres tienen sobrepeso u obesidad”, dijo en un encuentro con medios.

La directiva aclaró que, por tratarse de una empresa pública, no podía compartir objetivos futuros de pacientes, aunque aseguró que la filial tiene la ambición de "llegar al mayor número posible" de personas.

México fue el primer país de América Latina en aprobar Wegovy oral, en agosto de 2026. La autorización de Cofepris contempla su uso en adultos con obesidad o sobrepeso acompañado de al menos una afección relacionada con el peso.

La presentación en tabletas es para respoder a las preferencias de los pacientes. Field declaró que un estudio arrojó que más de 77% de los adultos consultados señaló que aumentaría su probabilidad de recibir tratamiento si este fuera oral.

Cuando hablamos de la terapia oral puede aumentar de manera significativa el acceso de pacientes a un tratamiento
Patricia Field


La compañía comenzará con la distribución del medicamento el 11 de noviembre y su expectativa es alcanzar casi 10,000 puntos de venta en las siguientes semanas, a través de las principales cadenas de farmacias privadas.

Sobre el precio, Field explicó que dependerá de la dosis y de cada establecimiento, aunque anticipó que será competitivo y cercano al de la presentación inyectable.

Respecto a la distribución en el sistema de salud pública, Novo Nordisk mantiene conversaciones con el gobierno mexicano para ampliar el acceso a sus tratamientos.

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Field señaló que los medicamentos de la compañía ya tienen presencia en el sistema público para atender la diabetes y que las conversaciones continúan para avanzar en el tratamiento de enfermedades crónicas.

Trabajamos de cerca con los diferentes socios comerciales que tenemos, eso incluye el gobierno para que cada vez más pacientes tengan acceso al medicamento
Patricia Field

Novo Nordisk refuerza su negocio contra la obesidad

La nueva presentación se incorpora a un portafolio que ya tiene un peso importante en los resultados de la farmacéutica. Durante el tercer trimestre de 2026, Novo Nordisk registró ventas por 79,195 millones de coronas danesas, un crecimiento de 4% a tipo de cambio constante.

Los medicamentos contra la obesidad destacaron con un crecimiento de ventas de 22% en el trimestre. La utilidad operativa ajustada aumentó 27%, hasta 31,720 millones de coronas.

En sus operaciones internacionales, las ventas de medicamentos GLP-1 crecieron 8%, impulsadas por los tratamientos contra la obesidad, que avanzaron 24%.

Novo Nordisk mantiene 54% de participación en volumen en el mercado internacional de GLP-1. Además, elevó su previsión de crecimiento de ventas ajustadas para 2026 a un rango de entre -2% y 2%, frente al intervalo anterior de -6% a 0%, de acuerdo con su último informe financiero.

Cuáles son los efectos secundarios de Wegovy

Los efectos secundarios más frecuentes de Wegovy en tabletas son gastrointestinales, principalmente náuseas y vómito. Mike Alonso Vivas Rubio, director médico de Novo Nordisk, explicó que estas molestias suelen ser leves o moderadas y tienden a disminuir entre la cuarta y la octava semana de tratamiento.

Para reducir estos efectos secundarios , el tratamiento comienza con una dosis baja que aumenta de manera gradual y añadió que la alimentación influye en la tolerancia al medicamento, pues algunos alimentos pueden intensificar las molestias intestinales. Por ello, recomendó que el paciente reciba orientación sobre cómo comer durante el tratamiento.

El especialista enfatizó que Wegovy es un medicamento de prescripción y debe utilizarse bajo supervisión médica. La compañía señaló que nueve de cada 10 pacientes toleran el tratamiento y permanecen en él, aunque esto no significa que esté libre de efectos secundarios.

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Eli Lilly también gana terreno en el mercado

La competencia más fuerte para Novo Nordisk viene de Eli Lilly, que gana terreno con sus tratamientos para la obesidad y la diabetes.

Durante el tercer trimestre de 2026, la farmacéutica estadounidense reportó ingresos por 24,397 millones de dólares, 39% más que un año antes. Mounjaro generó 10,723 millones de dólares, con un crecimiento de 65%, mientras que Zepbound sumó 5,352 millones, 49% más.

Lilly también entró al segmento de tratamientos orales contra la obesidad con Foundayo, una tableta de orforglipron aprobada en Estados Unidos en abril.

La disponibilidad de cada tratamiento en los distintos países será determinante para medir el alcance de la competencia en este tipo de medicamentos.

Los GLP-1 mueven el negocio de las farmacias

En México, el interés por estos medicamentos también se refleja en los hábitos de consumo. De acuerdo con el estudio Consumer Outlook 2027 de NielsenIQ (NIQ), 14% de los consumidores mexicanos utiliza actualmente medicamentos GLP-1, la proporción más alta entre los cuatro países latinoamericanos analizados.

Además, 63% considera que estos tratamientos influirán en sus futuras decisiones de compra de alimentos, bebidas y productos de salud, por encima del promedio global de 48%.

“Que la expectativa de impacto supere el uso actual indica que la conversación sobre GLP-1 en el consumo va más allá de quienes hoy utilizan estos medicamentos.”, señaló Benjamín Calderón, Customer Success Leader de NielsenIQ México.

Las farmacias ocupan un lugar central en la comercialización de estos tratamientos. Los datos compartidos por NIQ indican que concentran 98% de las ventas de medicamentos GLP-1 en el país, mientras que la demanda en unidades registra un crecimiento de 130%.

Carlos Sánchez Abril, director de Experiencia Omnicanal de San Pablo Farmacia, estimó que el mercado mexicano de estos medicamentos crecía a tasas superiores a 120%.

El directivo considera que la entrada de versiones biocomparables de semaglutida y liraglutida podría ampliar el mercado mexicano, en lugar de limitarse a restar ventas a Novo Nordisk y Eli Lilly.

“Cuando se empieza a tener biocomparables, más allá de que se caigan las ventas de los innovadores, es que el mercado se expande, porque resulta que hay una parte de la población que, por más que les demos descuento con los innovadores, no tiene cómo hacerlo, porque es gasto de bolsillo", explicó Sánchez Abril.

NIQ identifica las presiones económicas como el principal freno para el uso de estos medicamentos en México. La incorporación de nuevas presentaciones amplía las alternativas disponibles, pero el precio y la disponibilidad serán determinantes para que más consumidores puedan acceder a ellas.

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Obesidad Farmacéutica

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