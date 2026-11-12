El talento humano como motor de valor en la era de la inteligencia artificial

Ello también supone revisar los puestos, procesos y responsabilidades para identificar qué actividades pueden automatizarse y cómo aprovechar el tiempo y las capacidades liberadas para fortalecer la innovación, la colaboración, la atención al cliente y/o la toma de decisiones.
En este sentido, la responsabilidad de las organizaciones no termina con la adquisición de tecnología, ya que además se requiere invertir en el desarrollo de las personas, acompañar la transformación de sus funciones y generar condiciones para que todos los colaboradores puedan participar de sus beneficios.
Es por ello que la formación en inteligencia artificial debe complementarse con el fortalecimiento de competencias socioemocionales, pensamiento crítico, comunicación, liderazgo y resolución de problemas, al mismo tiempo que resulta indispensable establecer criterios de uso responsable que permitan preservar la privacidad, la transparencia, la ética y la supervisión humana en aquellas decisiones que tienen implicaciones para las personas y la sociedad.
Así, la inteligencia artificial puede hacer que las organizaciones sean más eficientes, pero son las personas quienes pueden dar sentido estratégico a esa eficiencia y convertirla en innovación, confianza y valor sostenible, por lo que el verdadero reto para los líderes empresariales consiste en construir entornos donde la tecnología no reduzca el papel de las personas, sino que amplíe sus posibilidades de contribución y desarrollo, para que en última instancia, la ventaja competitiva no dependa exclusivamente de qué tan avanzada sea la tecnología que una empresa utilice, sino de qué tan capaz sea de potenciar el talento humano a través de ella.
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Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible y desde hace 21 años ha trabajado para diversas empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación, consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la materia. Actualmente es Director de Egresados y docente de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México. Síguelo en X y LinkedIn
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