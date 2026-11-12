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El talento humano como motor de valor en la era de la inteligencia artificial

Las empresas que incorporen inteligencia artificial sin invertir en las capacidades de sus colaboradores podrían desaprovechar buena parte de su potencial para elevar la productividad y generar valor.
jue 12 noviembre 2026 06:02 AM
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¿Cuánto ‘revenue’ genera cada persona de tu equipo? La respuesta debería ocuparte
La IA puede elevar la productividad, pero el talento humano sigue generando valor. (Foto: iStock)

La incorporación de la inteligencia artificial a los negocios está transformando profundamente la manera en que las empresas operan, toman decisiones y generan valor, ya que su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, automatizar tareas y agilizar procesos representa una oportunidad importante para mejorar la productividad y la competitividad.

Sin embargo, reducir su impacto a la eficiencia operativa sería limitar su verdadero potencial, ya que uno de los mayores beneficios de esta herramienta tecnológica radica en su capacidad para ampliar las posibilidades del talento humano, permitiendo que las personas concentren sus conocimientos, habilidades y creatividad en actividades de mayor valor, o por lo menos así debería de ser.

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En este contexto, el desafío empresarial no consiste únicamente en incorporar la tecnología, sino en desarrollar una nueva forma de entender la relación entre las personas y la inteligencia artificial. Por ello, más que concebirla como un sustituto del trabajo humano, es necesario reconocerla como una herramienta que puede complementar las capacidades individuales, facilitar el aprendizaje y abrir nuevas posibilidades para resolver problemas, innovar o generar soluciones.

De esta manera, mientras la tecnología permite procesar información, identificar patrones y ejecutar determinadas tareas con mayor rapidez, las personas aportan elementos fundamentales como el pensamiento crítico, la sensibilidad, la empatía, el juicio ético y la comprensión del contexto, los cuales son indispensables para orientar adecuadamente su utilización.

Esta complementariedad cobra especial relevancia ante la evolución de las competencias que demanda el mercado laboral, ya que de acuerdo con el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo y la creatividad se encuentran entre las capacidades fundamentales para las organizaciones, mientras que las competencias relacionadas con la inteligencia artificial y los datos figuran entre aquellas que tendrán un crecimiento más acelerado hacia el 2030, lo que demuestra que el desarrollo tecnológico no elimina la necesidad de fortalecer las habilidades humanas, sino que por el contrario, hace más importante su integración con los conocimientos digitales.

Para las empresas, amplificar el potencial de sus colaboradores implica, por tanto, ir más allá de ofrecer capacitación para utilizar nuevas herramientas, y significa impulsar una cultura organizacional que promueva el aprendizaje continuo, la experimentación y la adaptación al cambio, al tiempo que favorezca el desarrollo de habilidades que permitan a las personas aprovechar la tecnología de manera crítica y estratégica.

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Ello también supone revisar los puestos, procesos y responsabilidades para identificar qué actividades pueden automatizarse y cómo aprovechar el tiempo y las capacidades liberadas para fortalecer la innovación, la colaboración, la atención al cliente y/o la toma de decisiones.

En este sentido, la responsabilidad de las organizaciones no termina con la adquisición de tecnología, ya que además se requiere invertir en el desarrollo de las personas, acompañar la transformación de sus funciones y generar condiciones para que todos los colaboradores puedan participar de sus beneficios.

Es por ello que la formación en inteligencia artificial debe complementarse con el fortalecimiento de competencias socioemocionales, pensamiento crítico, comunicación, liderazgo y resolución de problemas, al mismo tiempo que resulta indispensable establecer criterios de uso responsable que permitan preservar la privacidad, la transparencia, la ética y la supervisión humana en aquellas decisiones que tienen implicaciones para las personas y la sociedad.

Así, la inteligencia artificial puede hacer que las organizaciones sean más eficientes, pero son las personas quienes pueden dar sentido estratégico a esa eficiencia y convertirla en innovación, confianza y valor sostenible, por lo que el verdadero reto para los líderes empresariales consiste en construir entornos donde la tecnología no reduzca el papel de las personas, sino que amplíe sus posibilidades de contribución y desarrollo, para que en última instancia, la ventaja competitiva no dependa exclusivamente de qué tan avanzada sea la tecnología que una empresa utilice, sino de qué tan capaz sea de potenciar el talento humano a través de ella.

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Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible y desde hace 21 años ha trabajado para diversas empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación, consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la materia. Actualmente es Director de Egresados y docente de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México. Síguelo en X y LinkedIn

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