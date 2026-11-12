El talento humano como motor de valor en la era de la inteligencia artificial

En este contexto, el desafío empresarial no consiste únicamente en incorporar la tecnología, sino en desarrollar una nueva forma de entender la relación entre las personas y la inteligencia artificial. Por ello, más que concebirla como un sustituto del trabajo humano, es necesario reconocerla como una herramienta que puede complementar las capacidades individuales, facilitar el aprendizaje y abrir nuevas posibilidades para resolver problemas, innovar o generar soluciones.

De esta manera, mientras la tecnología permite procesar información, identificar patrones y ejecutar determinadas tareas con mayor rapidez, las personas aportan elementos fundamentales como el pensamiento crítico, la sensibilidad, la empatía, el juicio ético y la comprensión del contexto, los cuales son indispensables para orientar adecuadamente su utilización.

Esta complementariedad cobra especial relevancia ante la evolución de las competencias que demanda el mercado laboral, ya que de acuerdo con el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo y la creatividad se encuentran entre las capacidades fundamentales para las organizaciones, mientras que las competencias relacionadas con la inteligencia artificial y los datos figuran entre aquellas que tendrán un crecimiento más acelerado hacia el 2030, lo que demuestra que el desarrollo tecnológico no elimina la necesidad de fortalecer las habilidades humanas, sino que por el contrario, hace más importante su integración con los conocimientos digitales.

Para las empresas, amplificar el potencial de sus colaboradores implica, por tanto, ir más allá de ofrecer capacitación para utilizar nuevas herramientas, y significa impulsar una cultura organizacional que promueva el aprendizaje continuo, la experimentación y la adaptación al cambio, al tiempo que favorezca el desarrollo de habilidades que permitan a las personas aprovechar la tecnología de manera crítica y estratégica.

