Las empresas deben forzar a la IA a fallar para saber que trabajo dejar a los humanos

“Animo a las personas a utilizar la IA hasta el punto en que falle, porque donde falla es donde tú tienes que intervenir”, asegura Shukla en entrevista con Expansión. El planteamiento viene de la situación en el mercado laboral actual, donde en lugar de intentar proteger todas las actividades que realiza un empleado, propone identificar cuáles puede ejecutar una máquina y concentrar las capacidades humanas en las restantes.

El desplazamiento laboral también se comienza a reflejar en las cifras, pues de acuerdo con Challenger, Gray & Christmas, la firma de consultoría laboral estadounidense, entre enero y septiembre del 2026, empresas en Estados Unidos anunciaron 120,136 recortes de puestos de trabajo atribuidos a la IA. Esta tecnología representó alrededor del 21% de los 573,195 recortes anunciados durante ese periodo.

En México, el riesgo de desplazamiento laboral también se refleja ya que un diagnóstico de México, ¿Cómo Vamos? identificó que 2.93 millones de trabajadores ocupaban puestos altamente expuestos a la inteligencia artificial durante el primer trimestre de 2026. Esto significa que una parte importante de sus actividades podría realizarse con esta tecnología, aunque no implica que esos empleos ya hayan desaparecido.

Esto, sin embargo, no solo indica la sustitución, pues una encuesta del Banco de México, menciona que 32.6% de las empresas de más de 100 trabajadores que prevén utilizar IA espera aumentar su plantilla durante los próximos tres años, frente a 20.5% que anticipa reducirla. Además, la red multinacional de servicio profesional (PwC) identificó que las ofertas de trabajo que exigen habilidades relacionadas con IA se duplicaron en el país, al pasar de 33,000 en 2024 a 68,000 en 2025.

Para Héctor Guerrero Gutiérrez, analista e IA en Allianz México, la incorporación de estas herramientas está modificando las responsabilidades de los trabajadores y comparte que lo que ha visto es “una transformación de puestos, más que nada, no es una sustitución como tal”, explicó en entrevista con Expansión.

El especialista señaló que actividades como la revisión manual de código ahora se combinan con sistemas automatizados, mientras surgen funciones relacionadas con la gobernanza y la seguridad de la IA.