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Hablar de menopausia ya no es suficiente

La menopausia afecta la vida profesional de millones de mujeres. Mejorar la atención médica y las políticas laborales es el siguiente paso para cerrar esta brecha.
vie 13 noviembre 2026 05:59 AM
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mujer trabajando
Los síntomas de la menopausia pueden afectar el desempeño laboral y las actividades diarias de las mujeres, por lo que las empresas también tienen un papel en su acompañamiento.

En los últimos años hemos avanzado mucho en la conversación sobre la menopausia. Hoy hablamos con mayor naturalidad de una etapa que durante mucho tiempo permaneció fuera de la conversación pública, conocemos mejor algunos de sus síntomas y cada vez hay más mujeres buscando información y acompañamiento. El siguiente paso es lograr que esa mayor visibilidad se traduzca también en mejores respuestas.

El pasado 18 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Menopausia y este año la International Menopause Society eligió poner el foco en el dolor crónico durante la mediana edad. El enfoque resulta relevante porque recuerda algo fundamental. Que se trate de una etapa natural de la vida no significa que todas las mujeres deban vivirla de la misma manera ni que tengan que conformarse con sentirse mal.

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Lo digo también desde lo personal. Mi transición fue particularmente difícil y me tomó cerca de un año encontrar el acompañamiento que necesitaba, aun teniendo acceso a médicos, información y recursos. Más que quedarme con lo complicado de ese camino, esa experiencia me dejó una pregunta que hoy me parece mucho más importante. ¿Cómo hacemos para que otras mujeres encuentren información y atención adecuada de manera más sencilla?

No se trata de casos aislados. El Estudio sobre los efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México en alianza con Sin Reglas, encontró que 67% de las mujeres consultadas reconoce que los síntomas han afectado su trabajo o sus actividades diarias.

Hace algunos años, buena parte del reto era romper el silencio alrededor de este tema. Hoy creo que podemos dar un paso más. Necesitamos que las mujeres puedan reconocer lo que les está ocurriendo y encontrar respuestas sin tener que recorrer por su cuenta un camino que todavía puede ser confuso. No todas atraviesan los mismos síntomas ni con la misma intensidad y muchas veces ni siquiera está claro si deben acudir con un ginecólogo, un endocrinólogo o un especialista en salud mental.

También tenemos una oportunidad importante para ampliar el conocimiento sobre la salud femenina. Durante décadas las mujeres estuvieron poco representadas en la investigación clínica y todavía existen vacíos que necesitamos cerrar. Contar con mayor evidencia puede ayudarnos a mejorar la atención, preparar mejor a los profesionales de la salud y ofrecer respuestas más acordes con las necesidades de cada mujer.

¿Qué podemos hacer entonces? El propio estudio ofrece una hoja de ruta que vale la pena tomar en serio. Un primer paso es incorporar esta etapa de manera más clara en los protocolos de salud pública para que la atención forme parte de una ruta reconocible y no dependa de una búsqueda personal entre distintos especialistas. También plantea ampliar la cobertura de los servicios públicos para incluir consultas especializadas, atención psicológica y distintas opciones de tratamiento, tanto hormonales como no hormonales, de acuerdo con las necesidades de cada mujer.

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La información es otro frente fundamental, pero tiene que ser útil y llegar a tiempo. Las mujeres necesitan saber qué cambios pueden presentarse, cuáles señales ameritan una consulta y dónde pueden buscar ayuda. Esa información también debe llegar a médicos, empleadores y familias. Si una mujer reconoce lo que está viviendo, pero la persona que la atiende no cuenta con las herramientas necesarias o su entorno no sabe cómo acompañarla, todavía nos falta avanzar.

También hay oportunidades concretas en los centros de trabajo. Mayor flexibilidad horaria, pausas cuando los síntomas lo requieran, esquemas temporales de trabajo a distancia y reglas de confidencialidad pueden hacer una diferencia importante. El estudio incluso plantea crear una certificación nacional para reconocer a los centros de trabajo que adopten este tipo de prácticas. Me parece una idea interesante porque permitiría pasar de las buenas intenciones a compromisos que puedan observarse y evaluarse.

Y hay aspectos que merecen mucha más atención. La niebla mental, la ansiedad, la depresión o los problemas de concentración forman parte de lo que algunas mujeres pueden atravesar y deben ser considerados dentro de una atención integral. También necesitamos medir mejor el impacto económico de las políticas de acompañamiento. Saber qué ocurre cuando una mujer puede conservar su salud, su experiencia y su trayectoria profesional ayuda a que esta conversación forme parte de las decisiones públicas y empresariales durante todo el año.

Hablar más de esta etapa ha sido un avance. El siguiente paso es convertir esa conversación en información más útil, mejor atención y opciones que respondan a las necesidades de cada mujer. Si conseguimos hacerlo, podremos lograr algo mucho más importante que visibilizar la menopausia. Podremos acompañarla mejor.

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Nota del editor: Laura Tamayo es directora de Asuntos Públicos y Sustentabilidad en Bayer México.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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