Hablar de menopausia ya no es suficiente

Lo digo también desde lo personal. Mi transición fue particularmente difícil y me tomó cerca de un año encontrar el acompañamiento que necesitaba, aun teniendo acceso a médicos, información y recursos. Más que quedarme con lo complicado de ese camino, esa experiencia me dejó una pregunta que hoy me parece mucho más importante. ¿Cómo hacemos para que otras mujeres encuentren información y atención adecuada de manera más sencilla?

No se trata de casos aislados. El Estudio sobre los efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México en alianza con Sin Reglas, encontró que 67% de las mujeres consultadas reconoce que los síntomas han afectado su trabajo o sus actividades diarias.

Hace algunos años, buena parte del reto era romper el silencio alrededor de este tema. Hoy creo que podemos dar un paso más. Necesitamos que las mujeres puedan reconocer lo que les está ocurriendo y encontrar respuestas sin tener que recorrer por su cuenta un camino que todavía puede ser confuso. No todas atraviesan los mismos síntomas ni con la misma intensidad y muchas veces ni siquiera está claro si deben acudir con un ginecólogo, un endocrinólogo o un especialista en salud mental.

También tenemos una oportunidad importante para ampliar el conocimiento sobre la salud femenina. Durante décadas las mujeres estuvieron poco representadas en la investigación clínica y todavía existen vacíos que necesitamos cerrar. Contar con mayor evidencia puede ayudarnos a mejorar la atención, preparar mejor a los profesionales de la salud y ofrecer respuestas más acordes con las necesidades de cada mujer.

¿Qué podemos hacer entonces? El propio estudio ofrece una hoja de ruta que vale la pena tomar en serio. Un primer paso es incorporar esta etapa de manera más clara en los protocolos de salud pública para que la atención forme parte de una ruta reconocible y no dependa de una búsqueda personal entre distintos especialistas. También plantea ampliar la cobertura de los servicios públicos para incluir consultas especializadas, atención psicológica y distintas opciones de tratamiento, tanto hormonales como no hormonales, de acuerdo con las necesidades de cada mujer.

