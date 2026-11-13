Hablar de menopausia ya no es suficiente

La información es otro frente fundamental, pero tiene que ser útil y llegar a tiempo. Las mujeres necesitan saber qué cambios pueden presentarse, cuáles señales ameritan una consulta y dónde pueden buscar ayuda. Esa información también debe llegar a médicos, empleadores y familias. Si una mujer reconoce lo que está viviendo, pero la persona que la atiende no cuenta con las herramientas necesarias o su entorno no sabe cómo acompañarla, todavía nos falta avanzar.
También hay oportunidades concretas en los centros de trabajo. Mayor flexibilidad horaria, pausas cuando los síntomas lo requieran, esquemas temporales de trabajo a distancia y reglas de confidencialidad pueden hacer una diferencia importante. El estudio incluso plantea crear una certificación nacional para reconocer a los centros de trabajo que adopten este tipo de prácticas. Me parece una idea interesante porque permitiría pasar de las buenas intenciones a compromisos que puedan observarse y evaluarse.
Y hay aspectos que merecen mucha más atención. La niebla mental, la ansiedad, la depresión o los problemas de concentración forman parte de lo que algunas mujeres pueden atravesar y deben ser considerados dentro de una atención integral. También necesitamos medir mejor el impacto económico de las políticas de acompañamiento. Saber qué ocurre cuando una mujer puede conservar su salud, su experiencia y su trayectoria profesional ayuda a que esta conversación forme parte de las decisiones públicas y empresariales durante todo el año.
Hablar más de esta etapa ha sido un avance. El siguiente paso es convertir esa conversación en información más útil, mejor atención y opciones que respondan a las necesidades de cada mujer. Si conseguimos hacerlo, podremos lograr algo mucho más importante que visibilizar la menopausia. Podremos acompañarla mejor.
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Nota del editor: Laura Tamayo es directora de Asuntos Públicos y Sustentabilidad en Bayer México.
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