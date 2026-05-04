En octubre de 2025, Ōura levantó más de 900 millones de dólares en una ronda Serie E liderada por Fidelity Management & Research Company, con una valuación aproximada de 11,000 millones de dólares, y dijo que usaría el capital para acelerar su expansión global y desarrollar nuevas tecnologías de salud, con opciones como la de mayor control en la salud del sueño y reproductiva.
Cabe decir que este mercado enfocado en la salud femenina ha crecido. Evie Ring, de Movano Health, se presenta como un anillo diseñado para mujeres y permite registrar período, síntomas menstruales, sueño, actividad y signos vitales.
Otro ejemplo es el Ultrahuman Ring Air que ofrece herramientas de ciclo, fertilidad y ovulación con biomarcadores como temperatura, variabilidad de frecuencia cardiaca y frecuencia cardiaca en reposo. En 2025, Ultrahuman lanzó Cycle and Ovulation Pro con tecnología de OvuSense, una solución enfocada en seguimiento de ovulación y salud del ciclo.
La nueva función de anticonceptivos hormonales permite que las usuarias registren el método que usan, entre más de 20 combinaciones que incluyen píldoras, parches, DIU e implantes. A partir de ese dato, la app cruza la información con métricas como temperatura, sueño y recuperación.
También permite registrar sangrado y síntomas para que cada persona observe cómo cambia su cuerpo durante días con hormonas y días sin hormonas. El valor de mercado no está sólo en registrar el ciclo, sino en explicar por qué una usuaria puede dormir peor, recuperarse menos o sentirse distinta mientras usa un método hormonal.