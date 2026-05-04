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La menopausia abre una nueva oportunidad de negocio para wearables

Ōura busca sumar funciones para mujeres que quieren saber más sobre su salud hormonal, con el fin de tener más control en otros aspectos de salud.
lun 04 mayo 2026 03:00 PM
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Las empresas de tecnología primero se fijaron en las calorías, luego en el sueño y ahora en la salud femenina. (Justin Sullivan/Getty Images)

Los wearables, como su nombre lo indica, se han dedicado a ser una extensión más de los usuarios, donde además de medir la cantidad de calorías que quemas día a día también ayudan a tener más noción de cómo está tu cuerpo después de un día estresante.

La marca de anillos inteligentes Ōura anunció dos nuevas experiencias enfocadas en salud hormonal femenina, una para usuarias de anticonceptivos hormonales y otra para mujeres en perimenopausia o menopausia. El lanzamiento comenzará a nivel global el 6 de mayo y se integrará en la aplicación de la empresa como parte de una estrategia más amplia para convertir al wearable en una plataforma de salud preventiva.

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“Cuando más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva usan anticonceptivos y más de 1,000 millones de mujeres están atravesando la perimenopausia y la menopausia, pedirles que confíen en el ensayo y error, en consuelos vagos o en rastreadores de síntomas genéricos simplemente no es suficiente. Al conectar el contexto hormonal con los datos biométricos que Oura rastrea, estamos dando a las mujeres una visibilidad, un lenguaje y una evidencia que nunca han tenido a esta escala”, señaló la directora de producto de Oura, Holly Shelton.

Durante años, la categoría de salud femenina creció alrededor de métricas generales como pasos, frecuencia cardiaca, calorías, descanso o estrés. Pero esas mediciones ya no bastan para diferenciar a una marca. Apple, Samsung, Garmin, Ultrahuman, Evie y Ōura compiten por demostrar que sus dispositivos pueden leer señales más complejas del cuerpo y traducirlas en información útil para la vida diaria.

La marca de origen finlandés presentó Menopause Insights, una experiencia basada en la Menopause Impact Scale, un cuestionario desarrollado por la compañía que evalúa el impacto de 22 síntomas en la calidad de vida. La herramienta ofrece un panel personalizado, permite dar seguimiento a patrones a lo largo del tiempo y facilita compartir resultados con médicos.

La OMS describe la menopausia como parte de un continuo de etapas en la vida de las mujeres y señala que suele ocurrir entre los 45 y los 55 años. También advierte que la población de mujeres posmenopáusicas crece a nivel global. En 2021, las mujeres de 50 años o más representaban 26% de todas las mujeres y niñas del mundo, frente a 22% una década antes.

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En octubre de 2025, Ōura levantó más de 900 millones de dólares en una ronda Serie E liderada por Fidelity Management & Research Company, con una valuación aproximada de 11,000 millones de dólares, y dijo que usaría el capital para acelerar su expansión global y desarrollar nuevas tecnologías de salud, con opciones como la de mayor control en la salud del sueño y reproductiva.

Cabe decir que este mercado enfocado en la salud femenina ha crecido. Evie Ring, de Movano Health, se presenta como un anillo diseñado para mujeres y permite registrar período, síntomas menstruales, sueño, actividad y signos vitales.

Otro ejemplo es el Ultrahuman Ring Air que ofrece herramientas de ciclo, fertilidad y ovulación con biomarcadores como temperatura, variabilidad de frecuencia cardiaca y frecuencia cardiaca en reposo. En 2025, Ultrahuman lanzó Cycle and Ovulation Pro con tecnología de OvuSense, una solución enfocada en seguimiento de ovulación y salud del ciclo.

La nueva función de anticonceptivos hormonales permite que las usuarias registren el método que usan, entre más de 20 combinaciones que incluyen píldoras, parches, DIU e implantes. A partir de ese dato, la app cruza la información con métricas como temperatura, sueño y recuperación.

También permite registrar sangrado y síntomas para que cada persona observe cómo cambia su cuerpo durante días con hormonas y días sin hormonas. El valor de mercado no está sólo en registrar el ciclo, sino en explicar por qué una usuaria puede dormir peor, recuperarse menos o sentirse distinta mientras usa un método hormonal.

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Aunque Apple Watch ofrece seguimiento de ciclo y estimaciones retrospectivas de ovulación, advierte que esa función no debe usarse como anticonceptivo ni como herramienta de diagnóstico.

Samsung Health también ofrece seguimiento de ciclo con temperatura de la piel y tecnología de Natural Cycles en ciertos mercados, pero Samsung aclara que el servicio no funciona para rastrear ovulación cuando la usuaria toma anticonceptivos hormonales o recibe tratamientos hormonales que inhiben la ovulación.

La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2021 había 1,900 millones de mujeres en edad reproductiva en el mundo, de las cuales 1,100 millones tenían necesidad de planificación familiar. De ese grupo, 874 millones usaban métodos modernos y 164 millones tenían una necesidad insatisfecha de anticoncepción.

En México, el mercado también tiene escala, ya que la ENADID 2023 de Inegi reporta que 18.6 millones de mujeres en edad fértil eran sexualmente activas y que la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos llegó a 74.5%. El uso fue menor entre adolescentes de 15 a 19 años, con 60.2%, y entre mujeres de 20 a 24 años, con 68.2%.

Para una empresa como Oura, esos datos no significan que todas esas mujeres sean compradoras potenciales de un anillo inteligente, pero sí muestran una base amplia de usuarias que convive con métodos anticonceptivos y que podría valorar herramientas más personalizadas para interpretar cambios corporales.

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Apple Inc Secretaría de Salud Smartwatches

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