“Cuando más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva usan anticonceptivos y más de 1,000 millones de mujeres están atravesando la perimenopausia y la menopausia, pedirles que confíen en el ensayo y error, en consuelos vagos o en rastreadores de síntomas genéricos simplemente no es suficiente. Al conectar el contexto hormonal con los datos biométricos que Oura rastrea, estamos dando a las mujeres una visibilidad, un lenguaje y una evidencia que nunca han tenido a esta escala”, señaló la directora de producto de Oura, Holly Shelton.

Durante años, la categoría de salud femenina creció alrededor de métricas generales como pasos, frecuencia cardiaca, calorías, descanso o estrés. Pero esas mediciones ya no bastan para diferenciar a una marca. Apple, Samsung, Garmin, Ultrahuman, Evie y Ōura compiten por demostrar que sus dispositivos pueden leer señales más complejas del cuerpo y traducirlas en información útil para la vida diaria.

La marca de origen finlandés presentó Menopause Insights, una experiencia basada en la Menopause Impact Scale, un cuestionario desarrollado por la compañía que evalúa el impacto de 22 síntomas en la calidad de vida. La herramienta ofrece un panel personalizado, permite dar seguimiento a patrones a lo largo del tiempo y facilita compartir resultados con médicos.

La OMS describe la menopausia como parte de un continuo de etapas en la vida de las mujeres y señala que suele ocurrir entre los 45 y los 55 años. También advierte que la población de mujeres posmenopáusicas crece a nivel global. En 2021, las mujeres de 50 años o más representaban 26% de todas las mujeres y niñas del mundo, frente a 22% una década antes.