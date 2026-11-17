La inteligencia artificial ha terminado de darle otra dimensión a esta mirada. Hasta hace poco, explorar posibilidades exigía un esfuerzo considerable. Había que investigar, desarrollar hipótesis y dedicar tiempo a analizar caminos que quizá nunca llegaríamos a recorrer. Nuestra capacidad para imaginar alternativas estaba limitada por los recursos disponibles y, por supuesto, por nuestra propia imaginación.
Ahora podemos pedirle a una herramienta que explore decenas de escenarios estratégicos en cuestión de segundos. Si ninguno nos convence, podemos seguir preguntando. La posibilidad de ampliar nuestra mirada es extraordinaria, pero también introduce una paradoja: cuanto más fácil resulta encontrar nuevos caminos, más difícil puede volverse decidir cuáles no vamos a recorrer.
Porque una estrategia debería servir también para eso. Para identificar lo que no vamos a hacer o las oportunidades que dejaremos pasar, incluso cuando puedan resultar atractivas. Y esa parte suele ser bastante más difícil de explicar, especialmente cuando alguien puede demostrar que existe una oportunidad real al otro lado.
Pero creo que hay una renuncia todavía más complicada que la de dejar pasar algo nuevo: renunciar a lo que como empresas o personas llevamos mucho tiempo siendo.
A una actividad que nos hizo crecer, a una manera de trabajar que nos dio buenos resultados o a una parte de nuestra identidad que durante años nos permitió explicar quiénes éramos. No hablamos necesariamente de cosas que hayan dejado de funcionar por completo. Muchas veces siguen funcionando razonablemente bien, y quizá por eso cuesta tanto imaginar que puedan dejar de formar parte de nuestro futuro.
En esos casos, lo habitual es intentar evolucionar sin abandonar del todo lo anterior. Añadimos nuevas capacidades, ampliamos nuestra oferta y buscamos la manera de que todo conviva. A veces funciona, otras, terminamos construyendo organizaciones que acumulan capas de lo que fueron sin terminar de decidir lo que quieren ser.
Hay algo profundamente humano en esa resistencia. Nos cuesta desprendernos de aquello en lo que hemos invertido tiempo, esfuerzo y una parte importante de nuestra identidad. Si además nos ha dado buenos resultados, renunciar puede sentirse casi como una forma de ingratitud hacia nuestra propia historia.