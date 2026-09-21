Gobierno subsidia más de 9 pesos de cada litro de diésel con tal de mantener el control de precios

El control de precios comenzó a aplicarse en abril como un ‘pacto voluntario’ entre el gobierno y el sector gasolinero, el cual establece que el diésel no se venda en más de 27 pesos en las estaciones de servicio, lo que ha llevado a Hacienda y a Pemex a asumir dicho costo.

Tan solo entre la aplicación de estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) al 100% y el estímulo complementario recién establecido, el gobierno subsidia más de 9 pesos de cada litro de diésel que se comercializa.

El pasado viernes, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que para la semana del 19 al 25 de septiembre, el diésel dejará de pagar la totalidad del IEPS , que son 7.36 pesos por litro, es decir, un subsidio del 100% del impuesto.

Sin embargo, dicha medida ya ha quedado corta ante un precio internacional que se ha elevado de manera sustancial en los últimos días, de manera que –por primera vez en el año– tuvo que aplicarse un estímulo complementario o subsidio de 1.83 pesos.

Lo anterior implica que el gobierno está subsidiando, tan solo para esta semana, 9.19 pesos por cada litro de diésel que se vende en una estación de servicio con tal de tratar mantener su pacto de precio máximo.

¿Diésel en más de 30 pesos por litro?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido la encargada de vigilar y dar seguimiento al precio de los combustibles, con una estrategia que ha consistido en señalar en diversos listados públicos a las estaciones que servicio que venden por arriba de los pactos de precios establecidos para la gasolina regular y el diésel, que no deberían superar los 24 y 27 pesos por litro respectivamente.

Incluso se han desplegado lonas en las gasolineras en las que se dice a los automovilistas que no carguen ahí porque los precios son más altos, medida que ha sido cuestionada por el sector quien asegura que, en la medida de lo posible, se busca cumplir con la medida, a excepción de lugares donde los costos logísticos no permiten venden dentro del margen porque implicaría pérdidas.