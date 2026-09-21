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Gobierno subsidia más de 9 pesos de cada litro de diésel con tal de mantener el control de precios

Entre el estimulo al IEPS de 7.36 pesos y el complementario de 1.83 que aplicó Hacienda para esta semana, se busca mantener el diésel en 27 pesos por litro.
lun 21 septiembre 2026 05:05 PM
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Una toma de gasolina en medio de la carretera
Hacienda aplica por primera vez en el año un estímulo complementario ante el encarecimiento del combustible en los mercados internacionales. (Miguel Perfectti/Getty Images)

La crisis energética global ha elevado sustancialmente el precio de los combustibles y México, pese a su tope de precios, no se salva de efectos que en algún momento pueden llegar hasta los hogares.

El gobierno federal busca contener el incremento inflacionario y la protección del bolsillo de los consumidores de manera artificial antes de permitir que los precios del mercado internacional lleven al diésel a más de 30 pesos por litro.

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El control de precios comenzó a aplicarse en abril como un ‘pacto voluntario’ entre el gobierno y el sector gasolinero, el cual establece que el diésel no se venda en más de 27 pesos en las estaciones de servicio, lo que ha llevado a Hacienda y a Pemex a asumir dicho costo.

Tan solo entre la aplicación de estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) al 100% y el estímulo complementario recién establecido, el gobierno subsidia más de 9 pesos de cada litro de diésel que se comercializa.

El pasado viernes, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que para la semana del 19 al 25 de septiembre, el diésel dejará de pagar la totalidad del IEPS , que son 7.36 pesos por litro, es decir, un subsidio del 100% del impuesto.

Sin embargo, dicha medida ya ha quedado corta ante un precio internacional que se ha elevado de manera sustancial en los últimos días, de manera que –por primera vez en el año– tuvo que aplicarse un estímulo complementario o subsidio de 1.83 pesos.

Lo anterior implica que el gobierno está subsidiando, tan solo para esta semana, 9.19 pesos por cada litro de diésel que se vende en una estación de servicio con tal de tratar mantener su pacto de precio máximo.

¿Diésel en más de 30 pesos por litro?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido la encargada de vigilar y dar seguimiento al precio de los combustibles, con una estrategia que ha consistido en señalar en diversos listados públicos a las estaciones que servicio que venden por arriba de los pactos de precios establecidos para la gasolina regular y el diésel, que no deberían superar los 24 y 27 pesos por litro respectivamente.

Incluso se han desplegado lonas en las gasolineras en las que se dice a los automovilistas que no carguen ahí porque los precios son más altos, medida que ha sido cuestionada por el sector quien asegura que, en la medida de lo posible, se busca cumplir con la medida, a excepción de lugares donde los costos logísticos no permiten venden dentro del margen porque implicaría pérdidas.

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La Procuraduría informó este lunes en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que el precio promedio del diésel a nivel nacional es de 27 pesos por litro.

De manera que si el gobierno decidiera cobrar la totalidad del IEPS y dejara de aplicar el estímulo complementario –que en conjunto suman 9.19 pesos– y tomando como base el promedio nacional, el precio del diésel rondaría los 36.19 pesos por litro, según un análisis de las cifras realizado por Expansión.

¿Qué influye en el encarecimiento del diésel?

Aunque México produce entre el 60 y el 70% del diésel que se consume en el país, dependiendo de la temporalidad y del desempeño de las refinerías, todavía es necesario importar combustible desde el mercado estadounidense, tanto para las empresas privadas como para Pemex.

Además de que el diésel que se importa a México se tiene que pagar al precio de mercado, sin ningún tipo de subsidio. El precio de los combustibles nacionales se establece con una fórmula que toma el precio de referencia internacional, principalmente de la costa del Golfo de Estados Unidos, donde se producen los energéticos que se traen el país.

Por ello, resultan relevantes los costos del mercado estadounidense, los cuales en los últimos días han escalado de manera importante.

El precio por litro de diésel en Estados Unidos para este mes ronda los 29.63 pesos, 2.63 pesos más que el precio promedio y tope en México.

A ese precio del diésel estadounidense, todavía hay que sumarle los costos de logística y de la cadena de valor ya del mercado mexicano y los impuestos correspondientes.

Estimaciones realizadas por Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, muestran que en un escenario alto, el diésel en Estados Unidos podría alcanzar hasta los 33.63 pesos por litro.

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Al cuestionar los factores que han elevado el precio del diésel, tanto en México como a nivel global, Pech explicó que las reservas del combustible están a la baja por las tensiones geopolíticas, además de que se acerca la temporada invernal, lo que eleva su consumo.

“Las guerras en Medio Oriente e Irán–Ucrania han reducido exportaciones y dañado refinerías, recortando la oferta global. También las refinerías están operando al límite, con una capacidad estirada y márgenes (crack spreads) muy altos, lo que encarece el diésel incluso si el crudo no sube igual; todo eso da como resultado inventarios globales muy bajos, especialmente en Europa y Estados Unidos, lo que presiona los precios al alza”, dijo a Expansión.

La importancia del diésel para México

Si el país eleva sustancialemente el precio del diésel se desencadenaría una crisis económica y social importante, pues se trata del combustible que permite el transporte de mercancías y productos de primera necesidad como los alimentos.

El transporte de carga lo utiliza como su principal fuente de energía para moverse a lo largo y ancho del país; esto sin dejar de lado que el transporte público y foráneo también lo consume.

Si el precio del diésel se eleva en México, por arriba de los 30 pesos, el impacto inflacionario y en los productos de primera necesidad golpearía de manera directa a los bolsillos de los mexicanos.

Expansión publicó en abril pasado que el costo de los fletes de mercancías y productos se encarece 4% por cada peso que sube el diésel , según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

El combustible representa el 30% de los costos del autotransporte, por lo que su volatilidad se traslada en los precios al consumidor.

Como muestra del incremento, un tractocamión con un tanque de 250 litros se llenaba a inicios del año con 5,927.50 pesos, tomando un precio promedio del diésel de 23.89 pesos; ahora, con un diésel de 27 pesos por litro, llenar el mismo tanque cuesta 6,750 pesos.

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Pemex diésel

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