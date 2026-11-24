La coherencia organizacional no exige perfección ni que una empresa nunca cambie de rumbo. Significa que existe una relación razonable entre lo que declara, lo que decide y las condiciones que crea para que las personas actúen.

Esa relación suele romperse en detalles que rara vez aparecen en la estrategia corporativa. Se habla de autonomía, pero cada decisión requiere varias aprobaciones. Se pide colaboración, pero se premia únicamente el resultado individual. Se promueve la seguridad psicológica, pero quien contradice al líder queda marcado como difícil. Se afirma que el bienestar importa, pero todo se convierte en urgente.

Por eso, la pregunta no es si una organización tiene brechas. Todas las tienen. La pregunta es cuál está dañando más la ejecución, la confianza o la capacidad de aprender. Esa es la que hay que atacar primero.

En una cultura basada en datos, como la que Google documenta en People Analytics, una reunión no debería ser el lugar para lanzar una ocurrencia y buscar evidencia después. Debería servir para discutir una pregunta clara, una hipótesis contrastable y la información necesaria para decidir. Los datos no sustituyen el criterio, pero obligan a hacerlo visible (Google re:Work, “People Analytics: from inquiry to action”).

Muchas organizaciones dicen que quieren innovar, pero no asignan presupuesto, tiempo ni espacios para experimentar. Piden ideas nuevas sin permiso para equivocarse ni claridad sobre los riesgos aceptables. El sistema envía un mensaje más fuerte, que innovar puede ser deseable en una presentación, pero peligroso en la práctica.

Estos detalles parecen operativos, pero tienen consecuencias estratégicas. Las personas observan qué recibe tiempo, recursos y reconocimiento, y deducen qué importa. La cultura se decide en procesos críticos con contratación, inducción, metas, evaluación, promoción y reconocimiento. La promoción, en particular, suele revelar la jerarquía real de valores. Cuando se promueve a alguien que entrega resultados extraordinarios, pero contradice valores importantes, la organización comunica qué pesa más al elegir.

Cuando existe una brecha persistente entre el discurso y la experiencia, el compromiso no suele desaparecer de un día para otro. Primero se transforma en cautela. La gente deja de proponer antes de dejar de cumplir. Reduce su esfuerzo discrecional, espera instrucciones y protege su energía. Aprende que es más seguro seguir la corriente que intentar hacer realidad aquello que la organización dice valorar.

