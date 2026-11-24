A las 3:24 de la madrugada del 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció en la red social X el cierre de Ueno Bank. Al amanecer, casi 3 millones de personas, alrededor de la mitad de la población del país, no podían ver su saldo ni cobrar su salario. En los días siguientes, renunció el presidente del banco central, el Senado destituyó al presidente de la República y la fiscalía había imputado, al cierre de esta edición, a 27 personas. Ocho de ellas estaban vinculadas a la administración, la dirección o la fiscalización del banco.
La conversación pública se ha centrado en el poder político. Es comprensible, pero deja fuera la pregunta que debería quitarle el sueño a cualquier consejero: durante el año en que se gestó el colapso, ¿dónde estaba el consejo de administración, el directorio, como se le llama en Paraguay?
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Un año en una sola dirección
El 26 de septiembre de 2025, en un solo día, el banco prestó unos 39 millones de dólares a tres sociedades vinculadas a su grupo controlador, a sola firma y sin garantías reales. Fue el inicio de un patrón. Para mayo de 2026, según documentos del supervisor publicados por la prensa paraguaya, la exposición con esas tres empresas sumaba unos 146 millones, casi el doble del tope legal. En enero y febrero se habían aprobado, además, sobregiros por unos 60 millones a las mismas firmas.
El 29 de abril, el supervisor notificó formalmente el exceso. Lo que ocurrió después es lo que más debería incomodar a un consejo. El 15 de junio, una empresa del mismo grupo compró una cartera de créditos morosos por 74 millones de dólares, y la fiscalía sostiene que la compra se habría pagado con recursos del propio banco. El exceso no se corrigió: se trasladó.
En julio, el gerente de Supervisión del banco central dejó por escrito su alarma. En septiembre se abrió un sumario administrativo. En octubre, con los bonos del banco cotizando a 87 centavos por dólar, un miembro del directorio anticipó “muy buenas noticias” sobre la capitalización. El 29 de octubre llegó el plan: 100 millones de dólares y un índice de solvencia comunicado de 13.8 %. Cuatro días después, el banco estaba cerrado.
Lo que el consejo normalizó
Ningún consejo aprueba un colapso. Aprueba, una tras otra, decisiones que parecen razonables dentro de su propia lógica. En Ueno, esa lógica tenía nombre: el ecosistema del grupo. Los informes de calificación destacaban la sinergia con las empresas relacionadas como fortaleza. Lo que para el mercado era un modelo de negocio, para el consejo debió ser una alerta permanente . Cuando los principales deudores del banco pertenecen a su propio dueño, cada crédito es un conflicto de interés.
La arquitectura lo hacía casi inevitable. El accionista de control, Miguel Vázquez, era al mismo tiempo vicepresidente primero del directorio y director general del banco. En ese diseño, el consejo no supervisaba al dueño: trabajaba con él. No hace falta suponer mala fe para ver el problema. Un consejero que debe su asiento a quien solicita el crédito difícilmente será quien lo detenga.
Así se normalizaron tres cosas. Prestarle al grupo como a un cliente más. Responder al supervisor con ingeniería financiera en lugar de corrección. Y comunicar tranquilidad en lugar de información.
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“Todo está bien”
La tercera es la que más lejos llega. Mientras crecían los rumores, el fundador repetía que todo eran especulaciones y que la empresa era plenamente solvente, según relató un ingeniero de la filial tecnológica del grupo en Buenos Aires. Horas antes de la intervención, la entidad aseguraba que operaba con normalidad. Días después, unos 900 colaboradores en Argentina estaban suspendidos y no habían cobrado en octubre.
Un mensaje de tranquilidad no es un gesto de liderazgo: es una afirmación sobre los números. Cuando un consejo lo permite sin haber validado lo que lo sostiene, convierte la confianza de los colaboradores, de los ahorristas y del mercado en la última garantía del banco.
En el modelo que Magdalena Santos y yo desarrollamos, la tríada invisible de gobierno corporativo, liderazgo y cultura, esta es la secuencia típica de una falla. Un consejo que deja de vigilar deja también de contener al líder. Un líder sin contrapeso termina definiendo la cultura, y la cultura aprende que las malas noticias no suben. Para cuando el supervisor actúa, la organización lleva meses sin poder escucharse.
Lo que un consejo debe hacer
La responsabilidad fiduciaria no es un concepto abstracto. Se traduce en deberes concretos, y el caso Ueno los pone a prueba todos.
El deber de lealtad exige que las operaciones con partes relacionadas sean aprobadas por un comité de consejeros sin vínculo con el accionista de control, con autoridad real para negarlas, y que el accionista salga de la sala cuando se discutan. Ningún reglamento lo sustituye si el consejo no está dispuesto a decirle que no a quien lo nombró.
El deber de diligencia obliga a tratar cada observación del supervisor como una señal por investigar y no como un trámite por cerrar. Eso significa que llegue íntegra al pleno, que se exija un plan de corrección y no de regularización, y que el consejo le dé seguimiento hasta su cierre.
El deber de vigilancia exige algo más que informes. Requiere canales por los que un gerente de riesgos o un auditor puedan llegar al comité de auditoría sin pasar por la dirección general, y una protección explícita para quien los utilice.
El deber de veracidad es del que menos se habla. Antes de que la empresa diga a sus colaboradores, a sus clientes o al mercado que todo está bien, el consejo debe haber visto los números que respaldan esa afirmación. Si no los ha visto, la frase no debe salir.
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A las 3:24 de la madrugada del 3 de noviembre, el banco central hizo pública la conversación que el consejo no tuvo a tiempo.
Los procesos penales mencionados están en curso; las personas involucradas gozan de la presunción de inocencia.
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Nota del editor: El Dr. Milton Rosario es cofundador y Socio Director de The OD Consulting Group. Experto en gobierno corporativo, cultura organizacional y desarrollo de liderazgo ejecutivo, asesora a consejos de administración y equipos C-Suite a través de las Américas. Fue Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, A.C. (CNCPIE). Coautor del libro Cultura Organizacional, Liderazgo y Gobierno Corporativo: El sistema que construye valor en las empresas. Conéctate con él en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.