Un año en una sola dirección

El 26 de septiembre de 2025, en un solo día, el banco prestó unos 39 millones de dólares a tres sociedades vinculadas a su grupo controlador, a sola firma y sin garantías reales. Fue el inicio de un patrón. Para mayo de 2026, según documentos del supervisor publicados por la prensa paraguaya, la exposición con esas tres empresas sumaba unos 146 millones, casi el doble del tope legal. En enero y febrero se habían aprobado, además, sobregiros por unos 60 millones a las mismas firmas.

El 29 de abril, el supervisor notificó formalmente el exceso. Lo que ocurrió después es lo que más debería incomodar a un consejo. El 15 de junio, una empresa del mismo grupo compró una cartera de créditos morosos por 74 millones de dólares, y la fiscalía sostiene que la compra se habría pagado con recursos del propio banco. El exceso no se corrigió: se trasladó.

En julio, el gerente de Supervisión del banco central dejó por escrito su alarma. En septiembre se abrió un sumario administrativo. En octubre, con los bonos del banco cotizando a 87 centavos por dólar, un miembro del directorio anticipó “muy buenas noticias” sobre la capitalización. El 29 de octubre llegó el plan: 100 millones de dólares y un índice de solvencia comunicado de 13.8 %. Cuatro días después, el banco estaba cerrado.





Lo que el consejo normalizó

Ningún consejo aprueba un colapso. Aprueba, una tras otra, decisiones que parecen razonables dentro de su propia lógica. En Ueno, esa lógica tenía nombre: el ecosistema del grupo. Los informes de calificación destacaban la sinergia con las empresas relacionadas como fortaleza. Lo que para el mercado era un modelo de negocio, para el consejo debió ser una alerta permanente . Cuando los principales deudores del banco pertenecen a su propio dueño, cada crédito es un conflicto de interés.

La arquitectura lo hacía casi inevitable. El accionista de control, Miguel Vázquez, era al mismo tiempo vicepresidente primero del directorio y director general del banco. En ese diseño, el consejo no supervisaba al dueño: trabajaba con él. No hace falta suponer mala fe para ver el problema. Un consejero que debe su asiento a quien solicita el crédito difícilmente será quien lo detenga.

Así se normalizaron tres cosas. Prestarle al grupo como a un cliente más. Responder al supervisor con ingeniería financiera en lugar de corrección. Y comunicar tranquilidad en lugar de información.



