La inteligencia artificial no reemplazará a las personas; las personas que sepan utilizarla reemplazarán a quienes no lo hagan.
La Inteligencia Artificial dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en una herramienta del presente. Sin embargo, muchas empresas todavía la observan como una tecnología adicional, cuando en realidad estamos frente a un cambio mucho más profundo. La IA modificará la manera en que vendemos, atendemos clientes, tomamos decisiones, desarrollamos productos y dirigimos equipos. La pregunta para los empresarios ya no es si la IA llegará a nuestro negocio, sino qué tan rápido aprenderemos a utilizarla para generar mejores resultados.
El primer cambio estará en la productividad. Actividades que antes requerían horas podrán realizarse en minutos: preparar propuestas, analizar información, elaborar reportes, investigar mercados o generar contenido. Pero el verdadero objetivo no debe ser simplemente hacer más rápido lo que ya hacemos. Te recomiendo identificar aquellas tareas repetitivas que consumen tiempo y preguntarte: ¿qué podría hacer hoy mi equipo con IA para dedicar más tiempo a actividades que realmente generan valor?