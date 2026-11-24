Los agentes de inteligencia artificial (IA) ya pueden ejecutar transferencias bancarias, participar en decisiones crediticias o gestionar operaciones comerciales sin intervención constante de una persona. Sin embargo, esta autonomía también expone a las empresas a pérdidas económicas por errores de ejecución, filtraciones de información o incumplimientos contractuales.
Ya existen pólizas de seguro para las alucinaciones de la IA y así puedes evitar pagar por sus errores
Para cubrir algunos de estos riesgos , ya existen pólizas especializadas. En México, las primas parten de unos 190,000 pesos anuales, de acuerdo con Juan Vecino, jefe de estrategia de Harbor, empresa dedicada a ofrecer seguros para agentes de IA.
Las consecuencias económicas de los errores de la Ia ya tienen precedentes. En 2024, un tribunal canadiense determinó que Air Canada debía pagar 650.88 dólares en concepto de daños, además de intereses y gastos del procedimiento, después de que su chatbot proporcionó información incorrecta a un pasajero sobre las políticas de reembolso de la aerolínea.
El caso de Air Canada, no es el único que muestra las consecuencias económicas de utilizar la inteligencia artificial sin verificar sus respuestas. En 2023, dos abogados fueron sancionados con una multa conjunta de 5,000 dólares después de presentar ante un tribunal estadounidense precedentes judiciales existentes generados por ChatGPT.
La aparición de estas pólizas coincide con una mayor adopción de estas herramientas. De acuerdo con McKinsey, 40% de las organizaciones con ingresos superiores a 1,000 millones de dólares ya está escalando el uso de agentes de IA frente al 27% de 2025.
Gartner estima que para 2028 los agentes de IA tomarán de manera autónoma al menos 15% de las decisiones laborales cotidianas, proporción inexistente en 2024. Esta autonomía permitirá a las empresas delegar cada vez más actividades a sistemas capaces de actuar sin supervisión constante, pero también tendrían que asumir los riesgos de esas decisiones.
La demanda de protección frente a los riesgos de la inteligencia artificial también representa una oportunidad de negocio para el sector asegurador. De acuerdo con el estudio Gen AI Risks for Businesses: Exploring the Role for Insurance, que publicó la Geneva Association en octubre de 2025, más de 90% de las empresas encuestadas considera necesario contar con cobertura frente a los riesgos de la IA y más de dos tercios pagarían al menos 10% adicional en sus primas para obtenerla.
La investigación comprende una encuesta a 600 responsables de decisiones sobre seguros empresariales en seis países.
Sin embargo, las pólizas especializadas no son la única alternativa. En el análisis The Evolving Landscape of AI Insurance: Empirical Insights into Risks and Policy Gaps, que publicó la American Bar Association en 2025, la investigadora Anat Lior explica que los seguros tradicionales de ciberseguridad y de errores y omisiones pueden cubrir algunos riesgos asociados con la inteligencia artificial.
¿Cuánto cuesta asegurar a tu agente de inteligencia artificial?
El precio de una póliza depende de las funciones del agente, cuánto puede actuar sin supervisión humana y qué controles tiene la empresa para evitar errores.
“La prima anual puede representar entre el 1% y el 5% de la suma asegurada, aunque cada agente se evalúa y cotiza por separado”, dice Vecino.
Además, de acuerdo con los ejemplos proporcionados por Vecino una empresa que contrate una cobertura de 20 millones de pesos pagaría entre 200,000 y un millón de pesos al año, si la protección asciende a 100 millones de pesos, el costo anual podría ir de uno a cinco millones.
El especialista explica que la prima mínima ronda los 190,000 pesos anuales, aunque puede aumentar según el tipo de operación. En un agente de atención al cliente, por ejemplo, uno de los principales riesgos es que invente información; en uno que realiza pagos, que ejecute una transferencia incorrecta, y en uno que participa en decisiones crediticias, que incurra en prácticas discriminatorias.
Para determinar el precio, la aseguradora analiza el funcionamiento del agente y sus medidas de seguridad. Según Vecino, los controles pueden reducir la prima hasta 25% mientras que los riesgos detectados pueden elevarla hasta 50%. Esto también aplica para los sistemas que trabajan sin sistemas de supervisión humana.
“Un agente completamente autónomo puede asegurarse, siempre que la empresa declare ese nivel de autonomía y la aseguradora lo considere al calcular el precio”, agrega el especialista.
Sin embargo, contratar una póliza no significa que la aseguradora pagará automáticamente cada vez que un agente de inteligencia artificial cometa un error. Para recibir una indemnización, el incidente debe ocurrir en un proceso que contemple el contrato, corresponder a uno de los riesgos cubiertos y provocar una pérdida económica comprobable.
Además, de acuerdo con Vecino, la empresa debe notificar el incidente durante la vigencia de la póliza. La aseguradora revisa los registros del agente para determinar qué ocurrió y establecer si existe una relación entre el error y el daño económico. Una vez que el incidente se comprueba, la empresa absorbe el deducible y la aseguradora paga el resto hasta el límite contratado.
Por ejemplo, si una empresa tiene una cobertura de un millón de dólares, un deducible de 25,000 dólares y registra una pérdida cubierta de un millón de dólares, la aseguradora pagaría 975,000 dólares, mientras que la compañía asumiría los 25,000 restantes. Según las condiciones que describe el especialista, cuando varios errores corresponden a un mismo incidente, la aseguradora los considera un solo evento y aplica un único deducible.
La cobertura también depende de quién resulte afectado. Si un cliente reclama por un error, la aseguradora puede cubrir las cantidades que la empresa tenga la obligación legal de pagar. Si la pérdida ocurre dentro de la propia organización y la póliza contempla ese tipo de daños, no es necesario que exista una demanda para solicitar la indemnización.
¿Qué errores de IA quedan fuera del seguro?
No todas las equivocaciones están cubiertas, una transferencia incorrecta provocada por una alucinación del agente puede estar protegida, pero si la operación se realizó porque un delincuente engañó a los empleados, el incidente queda fuera de esta cobertura.
En el sector financiero , el seguro puede responder cuando el agente proporciona información falsa sobre un producto, su precio o sus requisitos, pero excluye las pérdidas de inversión y las actividades de asesoría financiera que requieren una licencia profesional.
En materia de protección de datos personales, la póliza puede cubrir una filtración que provoque el propio agente, siempre que no exista un ataque informático. Si el incidente deriva de un hackeo o un ataque de ransomware, correspondería a un seguro de riesgos cibernéticos, sujeto a sus condiciones.
Las decisiones discriminatorias también tienen condiciones particulares. Vecino explica que la póliza contempla los gastos de defensa legal y corrección del problema, mientras que las indemnizaciones a las personas afectadas requieren una cobertura adicional.
Entre las exclusiones también figuran los agentes que la empresa no declaró, los cambios en su funcionamiento que la aseguradora no autorizó, los daños físicos, el lucro cesante y los actos dolosos.