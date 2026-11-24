Para cubrir algunos de estos riesgos , ya existen pólizas especializadas. En México, las primas parten de unos 190,000 pesos anuales, de acuerdo con Juan Vecino, jefe de estrategia de Harbor, empresa dedicada a ofrecer seguros para agentes de IA.

Las consecuencias económicas de los errores de la Ia ya tienen precedentes. En 2024, un tribunal canadiense determinó que Air Canada debía pagar 650.88 dólares en concepto de daños, además de intereses y gastos del procedimiento, después de que su chatbot proporcionó información incorrecta a un pasajero sobre las políticas de reembolso de la aerolínea.

El caso de Air Canada, no es el único que muestra las consecuencias económicas de utilizar la inteligencia artificial sin verificar sus respuestas. En 2023, dos abogados fueron sancionados con una multa conjunta de 5,000 dólares después de presentar ante un tribunal estadounidense precedentes judiciales existentes generados por ChatGPT.

La aparición de estas pólizas coincide con una mayor adopción de estas herramientas. De acuerdo con McKinsey, 40% de las organizaciones con ingresos superiores a 1,000 millones de dólares ya está escalando el uso de agentes de IA frente al 27% de 2025.

Gartner estima que para 2028 los agentes de IA tomarán de manera autónoma al menos 15% de las decisiones laborales cotidianas, proporción inexistente en 2024. Esta autonomía permitirá a las empresas delegar cada vez más actividades a sistemas capaces de actuar sin supervisión constante, pero también tendrían que asumir los riesgos de esas decisiones.

La demanda de protección frente a los riesgos de la inteligencia artificial también representa una oportunidad de negocio para el sector asegurador. De acuerdo con el estudio Gen AI Risks for Businesses: Exploring the Role for Insurance, que publicó la Geneva Association en octubre de 2025, más de 90% de las empresas encuestadas considera necesario contar con cobertura frente a los riesgos de la IA y más de dos tercios pagarían al menos 10% adicional en sus primas para obtenerla.