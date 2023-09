Podcast | Morena y aliados perfilan CURP con foto

Lo que hay que saber

En el episodio de hoy, Gonzalo Soto, director editorial, y Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión, dan detalles de la manera que la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa recrudece la violencia en la frontera sur de México que existe desde hace años.

También platican que Morena y aliados perfilan el CURP con foto para que se convierta en la nueva identificación oficial y sea expedida por la Secretaría de Gobernación, y nos dicen lo que puede estar detrás de esta decisión, así como que el gobierno de nuestro país cancela concesión del yacimiento de litio a la empresa china Ganfeng Lithium, por lo que hay incertidumbre sobre si esto la llevará a incurrir en pérdidas por deterioro de activos. Además, cuentan que Spotify clonará las voces de locutores de podcasts para traducirlas al inglés, francés y alemán y que ChatGPT ya tiene ojos, oídos y voz para conversar contigo.

Y para que empieces el día sabiendo que no todo está perdido, hablan de que la inflación en México no es tan mala como parece, pero no en todo el mundo, ya que hay un país donde se sobrevive con una hiperinflación de 251%.

