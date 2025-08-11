La cobertura de becas disminuyó al final del sexenio de AMLO

También conversan sobre los siguientes temas:

-Más de 857,000 hogares cayeron en pobreza por gastos médicos de su bolsillo

-México apostará por el fracking para aumentar la producción de gas

-El Ajusco, reserva natural y punto de desapariciones en CDMX

-Conciencia ambiental y recursos limitados impulsan la venta de muebles usados