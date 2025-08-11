Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

La cobertura de becas disminuyó al final del sexenio de AMLO

A pesar de ser la principal estrategia contra la deserción escolar, la cobertura de estos programas cayó en la recta final del último gobierno. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
lun 11 agosto 2025 09:29 AM

Este lunes, Gonzalo Soto y Diana Zavala hablan sobre cómo la cobertura de becas para estudiantes de educación básica y media superior retrocedió al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con menos hogares beneficiarios de este programa social.

Publicidad

También conversan sobre los siguientes temas:

-Más de 857,000 hogares cayeron en pobreza por gastos médicos de su bolsillo

-México apostará por el fracking para aumentar la producción de gas

-El Ajusco, reserva natural y punto de desapariciones en CDMX

-Conciencia ambiental y recursos limitados impulsan la venta de muebles usados

Publicidad

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad