Este lunes, Gonzalo Soto y Diana Zavala hablan sobre cómo la cobertura de becas para estudiantes de educación básica y media superior retrocedió al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con menos hogares beneficiarios de este programa social.
La cobertura de becas disminuyó al final del sexenio de AMLO
A pesar de ser la principal estrategia contra la deserción escolar, la cobertura de estos programas cayó en la recta final del último gobierno. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
lun 11 agosto 2025 09:29 AM
También conversan sobre los siguientes temas:
-Más de 857,000 hogares cayeron en pobreza por gastos médicos de su bolsillo
-México apostará por el fracking para aumentar la producción de gas
-El Ajusco, reserva natural y punto de desapariciones en CDMX
-Conciencia ambiental y recursos limitados impulsan la venta de muebles usados
