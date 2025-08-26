Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1

El mexicano volverá a las pistas como piloto de Cadillac. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 26 agosto 2025 07:03 AM
77-DAILY-WEB-Regresa-a-la-Fórmula-1.jpg
El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, entre los temas del Expansión Daily de este martes 26 de agosto.

Este martes, Gonzalo Soto y Luz Elena Marcos platican sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, ya que firmó un contrato con Cadillac, y junto con Valtteri Bottas, será el piloto de la nueva escudería.

Publicidad

También dan detalles sobre otros temas:

- Gobierno apuesta por unificar el bachillerato y abrir más carreras tecnológicas

- "El Mayo" Zambada se declara culpable en Estados Unidos; pagará ¡15,000 mdd!

- “El Mayo” Zambada dice que sobornó políticos; Pam Bondi: “Morirá en prisión”

- Kapital se convierte en Grupo Financiero tras adquisición de licencias de Intercam

- La radio ‘se apaga’: pierde 3 millones de oyentes, su peor caída en cuatro años

Publicidad

Tags

Podcast Fórmula 1

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad