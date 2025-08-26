Checo Pérez regresa a la Fórmula 1

También dan detalles sobre otros temas:

- Gobierno apuesta por unificar el bachillerato y abrir más carreras tecnológicas

- "El Mayo" Zambada se declara culpable en Estados Unidos; pagará ¡15,000 mdd!

- “El Mayo” Zambada dice que sobornó políticos; Pam Bondi: “Morirá en prisión”

- Kapital se convierte en Grupo Financiero tras adquisición de licencias de Intercam

- La radio ‘se apaga’: pierde 3 millones de oyentes, su peor caída en cuatro años

