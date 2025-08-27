Publicidad

Expansión Daily

Sheinbaum se aleja de la estrategia de seguridad de AMLO

La presión del gobierno estadounidense llevó a que cambiara la política de seguridad pública. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 27 agosto 2025 07:09 AM
78-DAILY-WEB-Sheinbaum-seguridad-de-AMLO.jpg
La estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador quedó en el pasado; esta es la que sigue la mandataria Claudia Sheinbaum.

Este miércoles, Gonzalo Soto y Alberto Zanela explican los cambios que hay en la estrategia de seguridad, porque la presidenta Claudia Sheinbaum cambió los “abrazos, no balazos” por detención de líderes criminales, decomiso de drogas, destrucción de narcolaboratorios, incautaciones de huachicol y combate a la extorsión a causa de la presión de Estados Unidos.

Además, platican sobre estos temas:

- Cero bueyes, menos fresas y jitomates; la balanza agropecuaria de México se debilita

- La CDMX coloca 'senderos verdes' en Calzada de Tlalpan para proteger a ciclistas

- Apple y Tim Cook están frente a su mayor examen de innovación

- De la sala a la pista de baile. La fiesta impulsa la venta de bocinas en México

