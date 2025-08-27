Sheinbaum se aleja de la estrategia de seguridad de AMLO

Además, platican sobre estos temas:

- Cero bueyes, menos fresas y jitomates; la balanza agropecuaria de México se debilita

- La CDMX coloca 'senderos verdes' en Calzada de Tlalpan para proteger a ciclistas

- Apple y Tim Cook están frente a su mayor examen de innovación

- De la sala a la pista de baile. La fiesta impulsa la venta de bocinas en México

