Este miércoles, Gonzalo Soto y Alberto Zanela explican los cambios que hay en la estrategia de seguridad, porque la presidenta Claudia Sheinbaum cambió los “abrazos, no balazos” por detención de líderes criminales, decomiso de drogas, destrucción de narcolaboratorios, incautaciones de huachicol y combate a la extorsión a causa de la presión de Estados Unidos.
Sheinbaum se aleja de la estrategia de seguridad de AMLO
La presión del gobierno estadounidense llevó a que cambiara la política de seguridad pública. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 27 agosto 2025 07:09 AM
Además, platican sobre estos temas:
- Cero bueyes, menos fresas y jitomates; la balanza agropecuaria de México se debilita
- La CDMX coloca 'senderos verdes' en Calzada de Tlalpan para proteger a ciclistas
- Apple y Tim Cook están frente a su mayor examen de innovación
- De la sala a la pista de baile. La fiesta impulsa la venta de bocinas en México
