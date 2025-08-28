Este jueves, Gonzalo Soto y Lidia Arista comentan el impacto que han tenido los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, México y China, y cuentan que somos es el segundo país que menos paga en la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.
Así enfrenta México la guerra arancelaria con Estados Unidos
Los tres principales socios comerciales han pagado más de la mitad de los ingresos por la nueva ola de aranceles de Donald Trump. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 28 agosto 2025 07:08 AM
Publicidad
También hablan sobre estos temas:
- El ransomware ya no es un ataque, es un costo fijo para hacer negocios
- BIC busca permanecer en mochilas pese a que la escritura manual está en “peligro de extinción”
- Puerto Vallarta se prepara para recibir turismo mundialista con nuevas rutas
- 'Waldog', el perro-robot que alerta sobre el maltrato animal en Nuevo León
Publicidad
Newsletter
Publicidad