Así enfrenta México la guerra arancelaria con Estados Unidos

También hablan sobre estos temas:

- El ransomware ya no es un ataque, es un costo fijo para hacer negocios

- BIC busca permanecer en mochilas pese a que la escritura manual está en “peligro de extinción”

- Puerto Vallarta se prepara para recibir turismo mundialista con nuevas rutas

- 'Waldog', el perro-robot que alerta sobre el maltrato animal en Nuevo León

