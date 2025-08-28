Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

Así enfrenta México la guerra arancelaria con Estados Unidos

Los tres principales socios comerciales han pagado más de la mitad de los ingresos por la nueva ola de aranceles de Donald Trump. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 28 agosto 2025 07:08 AM

Este jueves, Gonzalo Soto y Lidia Arista comentan el impacto que han tenido los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, México y China, y cuentan que somos es el segundo país que menos paga en la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

Publicidad

También hablan sobre estos temas:

- El ransomware ya no es un ataque, es un costo fijo para hacer negocios

- BIC busca permanecer en mochilas pese a que la escritura manual está en “peligro de extinción”

- Puerto Vallarta se prepara para recibir turismo mundialista con nuevas rutas

- 'Waldog', el perro-robot que alerta sobre el maltrato animal en Nuevo León

Publicidad

Tags

Podcast Trump, la amenaza comercial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad