Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

El primer año de Sheinbaum tiene menos gasto y más recaudación

Los recortes al presupuesto se sumaron a un aumento en la presión a los contribuyentes. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 02 septiembre 2025 06:22 AM

Este martes, Gonzalo Soto y Lidia Arista dan detalles de lo que ha marcado el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: los recortes al gasto público y los récords en la recaudación de impuestos.

Publicidad

También platican sobre otros temas importantes:

- Los nuevos ministros llegan a la Suprema Corte cargados de simbolismos

- ‘Alimentar al algoritmo’ le cuesta a las pymes hasta 7,000 pesos

- Megacable invertirá 400 mdp para desplegar fibra óptica en Yucatán

Publicidad

Tags

Podcast Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad