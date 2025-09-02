Este martes, Gonzalo Soto y Lidia Arista dan detalles de lo que ha marcado el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: los recortes al gasto público y los récords en la recaudación de impuestos.
El primer año de Sheinbaum tiene menos gasto y más recaudación
Los recortes al presupuesto se sumaron a un aumento en la presión a los contribuyentes. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 02 septiembre 2025 06:22 AM
También platican sobre otros temas importantes:
- Los nuevos ministros llegan a la Suprema Corte cargados de simbolismos
- ‘Alimentar al algoritmo’ le cuesta a las pymes hasta 7,000 pesos
- Megacable invertirá 400 mdp para desplegar fibra óptica en Yucatán
