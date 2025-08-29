Publicidad

Expansión Daily

Cárteles mexicanos usan redes chinas para lavar dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó sobre transacciones sospechosas que mueven millones de dólares. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 29 agosto 2025 07:17 AM

Este viernes, Gonzalo Soto y Patricia Tapia explican que del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió reforzar la vigilancia frente a las redes chinas de lavado de dinero, que compran a los cárteles dinero del narcotráfico y los revenden a ciudadanos chinos que buscan mover su fortuna fuera del país.

Además, platican sobre otros temas:

- Juzgadores salientes temen por sus liquidaciones: "Incumplen la Constitución"

- México, con rezago eléctrico que lo deja tan vulnerable como una isla

- Del dicho al hecho, el sector energético demanda decisiones inmediatas

- Encuesta: mujeres trabajan más que hombres; tienen doble carga y no remunerada

- Oxxo impulsa Oxxos Mágicos para fortalecer vínculo con comunidades locales

