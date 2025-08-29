Este viernes, Gonzalo Soto y Patricia Tapia explican que del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió reforzar la vigilancia frente a las redes chinas de lavado de dinero, que compran a los cárteles dinero del narcotráfico y los revenden a ciudadanos chinos que buscan mover su fortuna fuera del país.
Cárteles mexicanos usan redes chinas para lavar dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó sobre transacciones sospechosas que mueven millones de dólares. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 29 agosto 2025 07:17 AM
Además, platican sobre otros temas:
- Juzgadores salientes temen por sus liquidaciones: "Incumplen la Constitución"
- México, con rezago eléctrico que lo deja tan vulnerable como una isla
- Del dicho al hecho, el sector energético demanda decisiones inmediatas
- Encuesta: mujeres trabajan más que hombres; tienen doble carga y no remunerada
- Oxxo impulsa Oxxos Mágicos para fortalecer vínculo con comunidades locales
