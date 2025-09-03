Este miércoles, Gonzalo Soto e Ivet Rodríguez platican sobre el ataque que lanzó Estados Unidos contra una embarcación proveniente de Venezuela que transportaba drogas.
EU lanza ataque letal a barco con drogas de Venezuela
El presidente estadounidense prometió enfrentar a los cárteles. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 03 septiembre 2025 06:10 AM
Además, cuentan detalles de estos temas:
- El sector automotriz ya enfrenta desventaja comercial y Mazda es muestra de ello
- Las provincias canadienses van a la caza de más comercio con México
- Órgano de Administración Judicial es conformado (también) por cercanos a Morena
- Pemex firma primeros 11 contratos mixtos para elevar producción petrolera
