Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

“Huachigás” afecta a Pemex

El robo de gas LP también amenaza a la industria gasera y a millones de consumidores. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 04 septiembre 2025 06:10 AM

Este jueves, Gonzalo Soto y Luz Elena Marcos explican el aumento en tomas clandestinas de gas LP, el impacto que tiene el huachigás en las finanzas de Pemex y cómo podría combatirse.

Publicidad

También comentan estos temas:

- Estados Unidos y México acuerdan cooperación más amplia contra los cárteles

- El gobierno mexicano da doble golpe al calzado chino

- IFT tiene fecha de extinción, mientras nuevo regulador nace con pocos filtros y prisa

- La NFL regresa hoy, con un duelo entre Eagles y Cowboys y Radiohead vuelve a los escenarios después de siete años de ausencia

Publicidad

Tags

Podcast huachicoleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad