Este jueves, Gonzalo Soto y Luz Elena Marcos explican el aumento en tomas clandestinas de gas LP, el impacto que tiene el huachigás en las finanzas de Pemex y cómo podría combatirse.
“Huachigás” afecta a Pemex
El robo de gas LP también amenaza a la industria gasera y a millones de consumidores. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 04 septiembre 2025 06:10 AM
También comentan estos temas:
- Estados Unidos y México acuerdan cooperación más amplia contra los cárteles
- El gobierno mexicano da doble golpe al calzado chino
- IFT tiene fecha de extinción, mientras nuevo regulador nace con pocos filtros y prisa
- La NFL regresa hoy, con un duelo entre Eagles y Cowboys y Radiohead vuelve a los escenarios después de siete años de ausencia
