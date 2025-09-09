Publicidad

Expansión Daily

Los mexicanos pagaremos más por refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos

Hacienda propone incrementar impuestos en 2026. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 09 septiembre 2025 06:59 AM

Este martes, Gonzalo Soto y Alberto Verdusco platican sobre el Paquete Económico 2026 y los ajustes que plantea, desde el aumento a impuestos hasta el reajuste en el presupuesto de las dependencias gubernamentales.

Además, te dan detalles sobre estos temas importantes:

- Hacienda prevé un crecimiento de 1.8% a 2.8% para 2026

- Dependencias de gobierno con más y menos dinero; así pinta el presupuesto 2026

- Gobierno apuesta a más impuestos para elevar ingresos a 8.7 billones en 2026

- La FIFA y los organizadores del Mundial se anotan una exención de impuestos

Podcast Paquete Económico 2026

