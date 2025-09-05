Publicidad

Expansión Daily

Pollo brasileño gana terreno al de Estados Unidos

El dominio estadounidense en las importaciones de pollo es amenazada por Brasil. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 05 septiembre 2025 06:21 AM

Este viernes, Gonzalo Soto y Ari Ortega cuentan que aumentaron las importaciones pollo proveniente de Brasil y le han ganado mercado a las del pollo estadounidense.

Además, dan detalles de otros temas:

- Nueva Corte abre oportunidad para justicia indígena; "es paso a paso", dicen expertos

- Agencia de Transformación pasa funciones satelitales y espaciales a Promtel

- El beisbol se abre paso como nuevo escaparate para las marcas

- David no puede con Goliat: el TAS da la razón a la FMF

