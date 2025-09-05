Este viernes, Gonzalo Soto y Ari Ortega cuentan que aumentaron las importaciones pollo proveniente de Brasil y le han ganado mercado a las del pollo estadounidense.
Pollo brasileño gana terreno al de Estados Unidos
El dominio estadounidense en las importaciones de pollo es amenazada por Brasil. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 05 septiembre 2025 06:21 AM
Además, dan detalles de otros temas:
- Nueva Corte abre oportunidad para justicia indígena; "es paso a paso", dicen expertos
- Agencia de Transformación pasa funciones satelitales y espaciales a Promtel
- El beisbol se abre paso como nuevo escaparate para las marcas
- David no puede con Goliat: el TAS da la razón a la FMF
