Este miércoles, Gonzalo Soto y Antonio Baranda hablan sobre los gastos ineludibles del gobierno para 2026, que incluyen las pensiones y jubilaciones, los programas sociales, la inversión en infraestructura estratégica y el costo financiero de la deuda, y cuánto se va a gastar en cada uno.
Programas sociales, deuda y pensiones serán los gastos ineludibles
El Gobierno de Sheinbaum plateó sus gastos ineludibles en la propuesta de Paquete Económico 2026. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 10 septiembre 2025 06:20 AM
También comentan otros temas:
- Hacienda afirma que impuestos a refrescos y tabaco serán para salud, pero no los etiqueta
- Aranceles mexicanos apuntan a autos, plásticos y electrónicos chinos
- Gobierno da descuentos para cobertura telecom, pero deja caro el espectro 5G
- El presupuesto para trenes cae 32.6% en el PPEF 2026
