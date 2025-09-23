Este martes, Gonzalo Soto y Diana Zavala analizan cómo la política migratoria de Donald Trump está impactando la construcción en Estados Unidos, en medio de un déficit de millones de casas y la creciente falta de trabajadores.
Vivienda en EU encarece por las deportaciones
La falta de mano de obra migrante amenaza con agravar la escasez de viviendas y encarece los proyectos en todo el país. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mar 23 septiembre 2025 06:20 AM
Publicidad
Otros temas:
- De la extorsión al reclutamiento, ahora los cárteles usan IA para extender sus actividades
- Encuentran muertos a Byron Sánchez y Jorge Herrera, los colombianos desaparecidos en CDMX; y un alumno del CCH Sur muere tras un ataque con arma blanca dentro del plantel
- El plan de rescate de Pemex no tranquiliza a los proveedores de Ciudad del Carmen
- Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el Balón de Oro
Publicidad
Newsletter
Publicidad