Marina retoma la ampliación de puerto de Veracruz pese a advertencias

Activistas y ciudadanos advierten sobre el daño que esta construcción puede hacer a los arrecifes de la zona. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
lun 22 septiembre 2025 07:11 AM
"El mar no de vende": la Marina sí ampliará el puerto de Veracruz, aunque ONG advierten daño a arrecifes
Un grupo de jóvenes, entre ellos biólogos marinos, se manifestaron el 14 de septiembre de 2025 en el malecón de Veracruz para exigir un alto al proyecto de la ampliación del puerto.

Gonzalo Soto y Alberto Zanela hablan este lunes la ampliación de puerto de Veracruz, una obra de insfraestructura que la Marina retomó a pesar de las advertencias de grupos ambientalista sobre el daño a los arrecifes de coral de la zona.

Además, conversan sobre estos otros temas:

-La propuesta de impuestos saludables se queda corta ante las recomendaciones

-La CDMX va por bandas de carteristas en puntos de alta afluencia peatonal

-Muere Julieta Fierro, científica y astrónoma de la UNAM

-Reino Unido, Canadá y Australia reconocen al Estado Palestino

