Gonzalo Soto y Alberto Zanela hablan este lunes la ampliación de puerto de Veracruz, una obra de insfraestructura que la Marina retomó a pesar de las advertencias de grupos ambientalista sobre el daño a los arrecifes de coral de la zona.
Marina retoma la ampliación de puerto de Veracruz pese a advertencias
Activistas y ciudadanos advierten sobre el daño que esta construcción puede hacer a los arrecifes de la zona. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
lun 22 septiembre 2025 07:11 AM
Además, conversan sobre estos otros temas:
-La propuesta de impuestos saludables se queda corta ante las recomendaciones
-La CDMX va por bandas de carteristas en puntos de alta afluencia peatonal
-Muere Julieta Fierro, científica y astrónoma de la UNAM
-Reino Unido, Canadá y Australia reconocen al Estado Palestino
