Este miércoles, Gonzalo Soto y Patricia Tapia destacan el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario estadounidense lanzó duras críticas contra la organización, cuestionó la migración en Europa y reafirmó su postura sobre Israel y Gaza, además de advertir a Rusia sobre posibles medidas económicas.
Trump cuestiona a la ONU y defiende a Israel
Donald Trump acusó a la ONU de no cumplir su papel y criticó las políticas de migración europea, mientras reafirmó su apoyo a Israel. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mié 24 septiembre 2025 06:36 AM
