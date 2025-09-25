Este jueves, Gonzalo Soto e Ivet Rodríguez reportan que Fernando Chico Pardo invertirá en Banamex, lo que lo llevará a convertirse en presidente del Consejo de Administración una vez concluida la operación. La compra, que asciende a 520 millones de acciones, marca un nuevo capítulo para el banco tras la estrategia global de desinversión de Citi.
La apuesta de Fernando Chico Pardo por Banamex
El empresario mexicano compró el 25% de Banamex en una operación valuada en 42,000 millones de pesos. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
jue 25 septiembre 2025 06:07 AM
