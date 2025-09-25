Publicidad

La apuesta de Fernando Chico Pardo por Banamex

El empresario mexicano compró el 25% de Banamex en una operación valuada en 42,000 millones de pesos. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
jue 25 septiembre 2025 06:07 AM

Este jueves, Gonzalo Soto e Ivet Rodríguez reportan que Fernando Chico Pardo invertirá en Banamex, lo que lo llevará a convertirse en presidente del Consejo de Administración una vez concluida la operación. La compra, que asciende a 520 millones de acciones, marca un nuevo capítulo para el banco tras la estrategia global de desinversión de Citi.

Y te esperan más temas como:

- El Poder Judicial se convierte en fuente de empleo de morenistas

- Familias en Valle de México gastan miles de pesos para reparar daños por lluvias

- Flix, el Uber de los autobuses, acelera su expansión en México con rutas desde Estados Unidos

- Hinge entra al ring: el nuevo rival de Tinder y Bumble en México

