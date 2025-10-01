Este miércoles, Gonzalo Soto y Patricia Tapia hablan sobre la resistencia que ha habido hacia la Ciclovía Gran Tenochtitlán, ya que se manifestaron ciclistas y habitantes de las colonias cercanas, transportistas de las rutas que van sobre Calzada de Tlalpan también muestran preocupación sobre el proyecto de la ciclovía y trabajadoras sexuales.
La Ciclovía Gran Tenochtitlán sortea los obstáculos camino al Mundial
Esta obra enfrenta la oposición de una parte de los habitantes de la Ciudad de México. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 01 octubre 2025 06:10 AM
Además, comentan estos temas:
- China burla aranceles de EU con tres jugadas; México es la pieza clave
- Pemex abre la puerta al capital privado en busca de oxígeno, pero los impagos amenazan la apuesta
- La Gen Z es nativa digital, pero no está lista para el mercado laboral virtual
- Alianza turco-mexicana desafía el dominio chino en baterías
