T-MEC y GAFI definirán el atractivo de México para 2026

Ambos procesos pueden impactar en la captación de inversión extranjera directa. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 30 septiembre 2025 06:14 AM

Este martes, Gonzalo Soto y Rosalía Lara platican sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), porque el T-MEC marcará las reglas de integración comercial con los principales socios del país, mientras que el segundo evaluará la solidez del sistema financiero mexicano frente al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

También cuentan todos los detalles sobre otros temas:

- En México, menos gente busca trabajo y más lo hace en la informalidad

- En espera de indemnizaciones, exjuzgadores apuestan por la docencia para vivir

- El norte del Valle de México concentra las nuevas adquisiciones de vivienda

- Líderes globales acuerdan nuevas metas y financiamiento climático rumbo a la COP30

