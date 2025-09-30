Este martes, Gonzalo Soto y Rosalía Lara platican sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), porque el T-MEC marcará las reglas de integración comercial con los principales socios del país, mientras que el segundo evaluará la solidez del sistema financiero mexicano frente al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
T-MEC y GAFI definirán el atractivo de México para 2026
Ambos procesos pueden impactar en la captación de inversión extranjera directa. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 30 septiembre 2025 06:14 AM
También cuentan todos los detalles sobre otros temas:
- En México, menos gente busca trabajo y más lo hace en la informalidad
- En espera de indemnizaciones, exjuzgadores apuestan por la docencia para vivir
- El norte del Valle de México concentra las nuevas adquisiciones de vivienda
- Líderes globales acuerdan nuevas metas y financiamiento climático rumbo a la COP30
