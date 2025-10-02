Este jueves, Gonzalo Soto y Lidia Arista cuentan que los senadores de Morena y aliados avalaron reformas en materia de amparo, a pesar de que varios legisladores del PAN, PRI y MC se opusieron y varios de ellos señalaron que estas modificaciones a la ley son un retroceso en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Senado aprueba reformas a la Ley de Amparo
Los legisladores de oposición criticaron las reformas y acusaron que lesionan los avances en protección de derechos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 02 octubre 2025 06:55 AM
También platican sobre otros temas importantes:
- El gobierno recauda impuestos a la importación como nunca
- El gobierno de Estados Unidos entra en parálisis presupuestaria… y los demócratas tienen el dilema de ceder a Trump o mantener el gobierno cerrado
- De fuga de cerebros a oportunidad: el impacto del alza en visas H-1B para México
- Por primera vez, Comex lanza dos colores del año en una sola edición
