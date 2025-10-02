Senado aprueba reformas a la Ley de Amparo

También platican sobre otros temas importantes:

- El gobierno recauda impuestos a la importación como nunca

- El gobierno de Estados Unidos entra en parálisis presupuestaria… y los demócratas tienen el dilema de ceder a Trump o mantener el gobierno cerrado

- De fuga de cerebros a oportunidad: el impacto del alza en visas H-1B para México

- Por primera vez, Comex lanza dos colores del año en una sola edición

