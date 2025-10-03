Estados Unidos en conflicto armado con los cárteles

Además, hablan sobre estos temas:

- El huachicol fiscal genera daños al erario por más de 600,000 millones de pesos

- Corte cumple un mes entre 'tropiezos', desconocimiento y cambios

- CFE Telecom tendrá recorte; operará con solo el 12% del presupuesto de 2025

- FIFA presenta el balón oficial del Mundial 2026

