Este viernes, Gonzalo Soto y Alberto Verdusco comentan que el presidente Donald Trump declaró que Estados unidos está en un conflicto armado con los cárteles de las drogas, con lo que se justifican las operaciones estadounidenses frente a las costas de Venezuela.
Estados Unidos en conflicto armado con los cárteles
El presidente Trump ordenó al ministerio de Guerra llevar a cabo operaciones contra los cárteles del narcotráfico. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 03 octubre 2025 06:52 AM
Además, hablan sobre estos temas:
- El huachicol fiscal genera daños al erario por más de 600,000 millones de pesos
- Corte cumple un mes entre 'tropiezos', desconocimiento y cambios
- CFE Telecom tendrá recorte; operará con solo el 12% del presupuesto de 2025
- FIFA presenta el balón oficial del Mundial 2026
