Expansión Daily

Citi quiere maximizar la venta de Banamex

La propuesta de compra de Banamex llevó a la caída de las acciones de Grupo México. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 08 octubre 2025 06:08 AM

Este miércoles, Puri Lucena e Ivet Rodríguez platican sobre lo que ha sucedido desde que Grupo México, empresa de Germán Larrea, anunció que haría una oferta vinculante para comprar Banamex, pues analistas, accionistas y Citi reaccionaron a la propuesta.

También te cuentan lo que debes saber sobre otros temas:

- México invierte menos en infraestructura que en pagar intereses de su deuda

- Ante retos en salud mental de jóvenes, solo 1% de las escuelas tiene psicólogos

- Comerciantes del Azteca enfrentan reubicación entre incertidumbre y esperanza

- México camina firme a Cuartos del Mundial Sub-20

Podcast Banamex

